Décès de baleines noires: le MPO et les pêcheurs cherchent des solutions

Ottawa tente de résoudre le mystère du décès de 10 baleines noires de l’Atlantique Nord dans le golfe du Saint-Laurent. Le ministre Dominic LeBlanc est déterminé à trouver une solution qui permettra de conserver l’espèce – qui a une population d’à peine 500 individus – tout en protégeant les intérêts des pêcheurs.

Au cours des prochaines semaines, les résultats finaux des nécropsies des baleines mortes offriront un portrait plus clair sur la cause de leurs décès. Une fois le mystère résolu – les principaux suspects étant les collisions avec les navires et l’empêtrement dans les filets de pêche – un plan sera établi en collaboration avec les industries de pêche et de transport maritime.

Selon le ministre des Pêches et des Océans (MPO) Dominic LeBlanc, «toutes les options nécessaires sont sur la table». Il ajoute cependant «qu’on ne peut pas fermer la pêche commerciale».

«Je suis convaincu qu’on peut trouver la meilleure façon de protéger les baleines, tout en assurant que ceux et celles qui gagnent leur vie de la mer peuvent le faire d’une façon rentable et durable.»

En entrevue avec l’Acadie Nouvelle, mardi, Jean Lanteigne, directeur général de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels, a rejeté d’entrée de jeu l’idée d’une aire marine protégée.

«Par rapport à ceux qui proposent l’idée: soit qu’ils ne connaissent pas la réalité de la pêche, soit qu’ils ne connaissent pas les baleines. Les baleines sont une espèce qui se déplace énormément et qui se déplace rapidement. Où la ferait-on, l’aire protégée? Ça n’a aucun bon sens. C’est absolument impossible de faire ça.»

Si la présence de baleines noires dans le golfe du Saint-Laurent en juillet est un phénomène nouveau, il existe depuis longtemps ailleurs sur la côte est de l’Amérique du Nord, notamment dans la baie de Fundy et dans le golfe du Maine.

Les dirigeants de la région du golfe du MPO travailleront ainsi en collaboration avec leurs collègues de ces régions dans leur recherche de solutions.

«J’ai notamment eu l’occasion d’en discuter avec le DG de l’aquarium de la Nouvelle-Angleterre, qui était aux funérailles de Joe Howlett (l’homme âgé de 59 ans qui est décédé alors qu’il tentait de sauver une baleine noire, en début juillet). J’ai demandé à mon ministère de s’asseoir avec lui et d’autres partenaires pour qu’on ait vraiment les meilleures pratiques au monde, afin qu’ils soient en place dans les semaines et les mois à venir.»

M. Lanteigne affirme que les pêcheurs de crabe des neiges veulent collaborer avec le MPO. Il ne sait toutefois pas si les mesures prises dans la baie de Fundy et aux États-Unis seront applicables dans le golfe.

«Nous sommes prêts à nous asseoir avec le ministère afin d’examiner ces approches et de voir si c’est applicable ici.»

D’ailleurs, le DG de la FRAPP ne s’attend pas à ce que la situation se reproduise en 2018. Il estime que des facteurs exceptionnels ont mené à la présence simultanée des baleines et des pêcheurs semi-hauturiers dans le golfe.

Un quota record a fait en sorte que les pêcheurs sont restés en mer près d’un mois plus tard que la normale. De plus, la faible quantité de glace dans le golfe cet hiver a causé des eaux plus chaudes, accélérant l’arrivée des baleines dans le golfe.

«L’année prochaine, avec le retour d’une pêche plus régulière, on ne devrait plus être sur l’eau quand les baleines se pointeront le nez – si elles se pointent.»

La population de baleines noire est en situation précaire depuis près d’un siècle. Une publication de la National Marine Fisheries Service, aux États-Unis, avance que la population de la baleine noire de l’Atlantique Nord dépassait les 1000 dans les années 1600. Une pêche excessive a cependant décimé la population du mammifère. En 1935, ils n’étaient plus qu’une centaine. À cette époque, des règlements internationaux de protection de la baleine noire ont été mis en vigueur.

Au Canada, la baleine noire a obtenu le statut d’espèce en voie de disparition en 1980. Ses plus grandes menaces sont reliées à l’activité humaine.