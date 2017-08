DOSSIER – Ode à l’Acadie: sept ans à parcourir le Canada et le monde

Pendant sept ans, ils ont porté le flambeau de l’Acadie au Canada et ailleurs dans le monde en racontant leur culture et leur histoire en chansons. Les souvenirs sont nombreux pour ces sept artistes qui se retrouvent cette semaine sur la scène du Festival acadien de Caraquet. Les voyages et les tournées internationales qui les ont amenés jusqu’au Burkina Faso, pour représenter le Nouveau-Brunswick au Sommet de la Francophonie, figurent parmi les moments marquants.

Créé à l’occasion du 400e anniversaire de l’Acadie en 2004 au Festival acadien, ce spectacle a marqué la vie et la carrière des musiciens qui y ont participé. Monique Poirier soutient qu’elle pourrait écrire un livre sur Ode à l’Acadie tant les souvenirs sont nombreux.

«Surtout en France, les gens étaient ébranlés et émus à la fin du spectacle parce qu’ils réalisaient qu’ils avaient de racines qui étaient communes aux nôtres et qu’on existait parce que pour beaucoup de Français, les francophones au Canada arrêtaient au Québec. L’été d’après, ils venaient nous voir à Caraquet et c’était tout le temps touchant quand ça arrivait. Ce n’était pas nos chansons qu’on chantait et c’était voulu parce que c’était vraiment de passer à travers le propos de ceux qui étaient des piliers de la chanson à l’époque pour créer un spectacle ambassadeur», a commenté l’auteure-compositrice-interprète.

Elle est convaincue qu’ils portaient ensemble quelque chose de plus grand qu’eux.

Mme Poirier se souvient de plusieurs moments touchants. Il y en a un qui lui revient en mémoire. C’était lors d’un dîner au restaurant en France. Constatant qu’un homme s’apprêtait à faire une demande en mariage à sa compagne, tous les membres du collectif se sont approchés de leur table pour chanter a cappella, Un million de fois je t’aime.

«Ç’a été incroyable, c’était comme dans un film.»

Les nombreux témoignages qu’ils ont reçus à travers les années ravivent encore des souvenirs émouvants pour les artistes. Isabelle Thériault aimait aller jouer dans des villes qui n’étaient pas majoritairement acadiennes afin de voir la fierté dans les yeux des spectateurs. Faire rayonner l’Acadie demeure sa plus grande source de fierté.

Leur séjour en Afrique en 2004 a été mémorable, soutient Patricia Richard.

«Après avoir vécu en Afrique avec une dizaine de personnes, il n’y a plus grand-chose qui est caché. On a eu beaucoup de plaisir à s’adapter à des conditions de travail différentes. Nous avons eu des échanges culturels magiques.»

Le succès instantané d’Ode à l’Acadie, dès le premier été, les a pris par surprise. Ils prévoyaient donner une vingtaine de spectacles durant l’été 2004 et ce sont plus de 45 représentations qu’ils ont offertes dès la première saison. Par la suite, Ode à l’Acadie, qui s’est décliné en plusieurs versions, a été présenté plus de 1000 fois.

«Je dirais que le succès que le spectacle a connu dès le premier été, il n’y en a pas un de nous qui s’attendait à ça. Juste de vivre ça en soi, c’était une expérience assez unique pour moi parce que je n’avais aucune attente quand je me suis embarquée là-dedans», a confié Louise Vautour.

C’est aussi en 2004 que Christian «Kit» Goguen a vécu son premier tintamarre à Caraquet; une marée humaine qui s’est ancrée solidement dans sa mémoire.

Pour la plupart des artistes, Ode à l’Acadie a été beaucoup plus qu’une série de spectacles. Cela est devenu un mode de vie. La chimie entre les artistes a été extraordinaire, estime Nicolas Basque. Tous les astres étaient alignés pour que cela devienne un succès. François Émond retient surtout la phase de création.

«Le plus grand moment d’Ode à l’Acadie pour moi, c’était en 2004 quand on était vraiment en chantier et en création avec les directeurs artistiques. Nous avons vraiment appris à nous connaître et on a appris à sortir le meilleur de tout le monde.»

Isabelle Thériault retient, entre autres, comment les artistes ont été bien encadrés par l’équipe de concepteurs: René Cormier, Alain Roy et Paul Marcel Albert.

«J’avais 23 ans et puis on nous a offert des conditions de travail exceptionnelles, on a eu des semaines entières pour monter le spectacle. Nous avions de l’équipement à la fine pointe de la technologie à cause des investissements des différents paliers gouvernementaux et des partenaires privés. Il y a eu de l’argent qui a été investi pour que ce projet naisse et grâce à ça, ils ont pu engager les équipes nécessaires», a exprimé Isabelle Thériault.

Selon celle-ci, ce ne sont pas seulement les musiciens de la troupe qui en ont bénéficié, mais toute la communauté artistique et le peuple acadien que la troupe a pu faire rayonner à travers cette aventure.

Le collectif Ode à l’Acadie se retrouvera au Festival Acadien le temps de six spectacles. – Gracieuseté: Yvon Cormier.

Que sont-ils devenus?

Sept années se sont écoulées depuis le dernier spectacle d’Ode à l’Acadie. Que sont devenus les sept artistes à l’origine de ce collectif? La plupart ont aujourd’hui des carrières musicales florissantes. Certains d’entre eux ont parcouru le monde pour ensuite revenir s’installer dans les Maritimes et oeuvrer dans le domaine culturel.

Isabelle Thériault

Depuis près de 20 ans, Isabelle Thériault œuvre dans le milieu musical. Celle qui a chanté avec le quatuor vocal les Muses pour ensuite se joindre à Ode à l’Acadie en 2004 est aujourd’hui directrice du Festival acadien de Caraquet et du Gala de la chanson de Caraquet.

Après avoir quitté Ode à l’Acadie, elle a continué d’assurer la direction musicale de spectacles et d’événements.

Elle a fondé une école de musique l’Académie Isabelle Thériault qui a cessé ses activités après sept années d’existence. À l’époque, il s’agissait d’une première du genre au Nouveau-Brunswick. Son école visait à former des auteurs-compositeurs-interprètes.

En prenant les rênes du Festival acadien, elle a dû faire un choix, entre son école et le festival. C’est ainsi qu’elle consacre tout son temps au Festival acadien qui célèbre cette année son 55e anniversaire.

Christian «Kit» Goguen

Kit Goguen a chanté avec le Cirque du Soleil pendant plus de trois ans, en étant de la distribution des spectacles Corteo et Zarkana.

Il a voyagé dans plusieurs pays d’Europe, a vécu en Espagne et à Las Vegas. Avec le Cirque du Soleil, il s’est produit une centaine de fois au mythique Radio City Music Hall à New York. Originaire de Saint-Charles, Kit Goguen est revenu s’établir au Nouveau-Brunswick, il y a environ un an, avec sa compagne de vie, Louise Vautour. Ils ont fondé une famille et demeurent maintenant à Caraquet.

Il a joué, entre autres, dans le spectacle musical La Vallée des possibles: l’oeuvre de Camille Lefebvre, dans lequel il a incarné le rôle-titre.

Christian Goguen partage sa vie entre la coordination d’événements comme le Rendez-vous Acadie Love, la direction artistique du Gala de la chanson de Caraquet et son métier d’auteur-compositeur-interprète.

Ayant deux albums à son actif, il a monté un spectacle solo autour du thème de l’inclusion sociale qui met en lumière ses talents de conteur, de comédiens, de chanteur et de conférencier.

Atteint du syndrome de Gilles de la Tourette depuis son enfance, il s’est beaucoup investi dans la cause de l’inclusion en milieu scolaire en racontant son expérience de vie.

Cet automne, il partira en tournée en Ontario, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick avec son nouveau spectacle inspiré de sa vie, qui a été couvert d’éloges lors de la dernière FrancoFête en Acadie.

Louise Vautour

La violoniste Louise Vautour a réorienté sa carrière vers les affaires et les langues.

Après avoir quitté Ode à l’Acadie, elle a complété un diplôme et un baccalauréat en administration des affaires, combiné à des études en traduction.

Aujourd’hui, elle travaille pour un programme de formation linguistique juridique. Elle offre de la formation linguistique aux juges de la province.

Celle qui partage sa vie avec Christian «Kit» Goguen à Caraquet a toujours continué de faire de la musique parallèlement à sa profession dans le domaine des langues.

Louise a enregistré un album de compositions au violon et s’est produite sur différentes scènes notamment au Festival Interceltique de Lorient.

Elle offre aussi des ateliers de formation au camp de violon au Village historique acadien.

Ayant grandi dans une famille musicale, elle confie qu’elle n’éliminera jamais la musique de sa vie, peu importe le métier qu’elle exerce. Elle songe même à un retour à l’enseignement de la musique.

Monique Poirier

Auteure-compositrice-interprète, Monique Poirier multiplie les projets artistiques.

Établie dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, avec son conjoint le musicien François Émond, elle œuvre dans deux sphères, comme artiste solo à l’avant-scène et un peu dans l’ombre en assurant la direction artistique de certains événements.

Celle qui collabore de plus en plus avec le Pays de la Sagouine, a signé la direction artistique de la soirée hommage à Viola Léger qui s’est déroulé au Théâtre Capitol au mois de juin.

Mme Poirier continue également d’animer des activités et des spectacles. Elle a collaboré et partagé la scène avec de nombreux chanteurs tels que Jean-Pierre Ferland, Michel Rivard, Roch Voisine, Laurence Jalbert, Ginette Reno et Jean-François Breau.

Cette ancienne Muse fait partie du trio Troiselle avec Isabelle Bujold et Nadine Hébert. Comme auteure-compositrice-interprète, elle a fait paraître un album solo, Parler de paradis (2012).

Monique Poirier qui a fait ses débuts sur la scène au Pays de la Sagouine dans les années 1990 travaille à temps plein dans le domaine des arts depuis plus de 20 ans.

François Émond

S’il est un peu moins à l’avant-scène que d’autres artistes du collectif Ode à l’Acadie, il reste que François Émond est presque de tous les grands spectacles.

Figure incontournable de la scène culturelle en Acadie, ce multi-instrumentiste signe la direction musicale de plusieurs grands spectacles que ce soit Sam chante à Saint-Jean, Le gala de la chanson de Caraquet, le spectacle du 15 août à Caraquet, l’Acadie, un pays qui se raconte, pour ne nommer que ceux-là.

Il a donc un été très chargé.

C’est lui qui a assuré la direction musicale du grand spectacle Constellation francophone à Dieppe, le 24 juin. Il réalise aussi des orchestrations pour des enregistrements et compose de la musique de film. Il a collaboré, entre autres, au projet d’enregistrement Choeurs d’ici, chansons d’ici de Radio-Canada.

Patricia Richard

Patricia Richard qui habite toujours à l’Île-du-Prince-Édouard a un peu réorienté sa carrière après Ode à l’Acadie, bien qu’elle soit très active sur la scène musicale.

Cette infirmière de formation travaille maintenant comme directrice adjointe au Réseau santé en français de l’Île-du-Prince-Édouard, à Wellington.

Elle aurait certainement pu mener une carrière musicale à temps plein, mais afin d’être près de son fils, elle a décidé de retourner dans le domaine de la santé lorsque l’aventure avec Ode à l’Acadie s’est terminée.

Celle qui a suivi les traces de sa célèbre tante Angèle Arsenault et de sa sœur de Marcella Richard joue du tambour irlandais, de la mandoline, du banjo, de la guitare et danse la gigue.

Elle accompagne régulièrement Lennie Gallant dans ses tournées, notamment pour son spectacle Searching for Abegweit présenté à Summerside.

Nicolas Basque

Nicolas Basque qui a grandi au sein de la populaire famille Basque de la région de Tracadie – qui pendant plusieurs années a offert des spectacles de variétés – accompagne aujourd’hui plusieurs chanteurs en spectacle, en commençant par Sandra Le Couteur, que ce soit au Phare de Miscou ou en tournée.

Cet été, il accompagne également Wilfred LeBouthillier.

Il arrive aussi de Seattle où il s’est produit avec un violoneux de Bathurst, Robin LeBlanc, avec qui il a produit un album, Sur l’an premier pour danser. Ils ont offert des spectacles et des ateliers au festival Fiddle Tunes.

Actif dans plusieurs domaines, il a été aussi de la distribution de grands spectacles-événements comme Tracadie Story et Le violon fantastique.

Celui qui possède son propre studio d’enregistrement s’adonne aussi à la réalisation d’albums.

Comme auteur-compositeur-interprète, il songe à enregistrer un premier album solo.

En mai 2005, Ode à l’Acadie s’est produit à Montréal, sur l’esplanade de la Place des Arts. – Archives

L’effet Ode: un tremplin et une école extraordinaires pour les artistes

Ode à l’Acadie a constitué un tremplin et une école extraordinaires pour les artistes. Nicolas Basque soutient qu’il n’aurait pu rêver mieux comme université en musique.

«Mon bac ou ma maîtrise en musique, ç’a été Ode à l’Acadie», a déclaré Nicolas Basque qui a appris son métier sur la scène. Il était âgé de 19 ans lorsqu’il a joint la troupe, soit le plus jeune du groupe. Il considère que l’impact de cette expérience est immense.

«Si je peux gagner ma vie avec la musique, c’est grâce à Ode à l’Acadie. Ça m’a donné une formation, une crédibilité et ça m’a fait connaître. Ça m’a démontré comment me préparer pour un spectacle et la discipline qu’il faut avoir pour faire ce métier-là. Il y a beaucoup de gens qui essaient de gagner leur vie et de percer le milieu, mais c’est vraiment le travail qu’on y met qui va faire la différence et Ode à l’Acadie ç’a été ça.»

Isabelle Thériault estime que son expérience avec Ode à l’Acadie a changé sa vie et sa carrière. Elle rappelle qu’en 2004, les sept membres de la troupe étaient tous des artistes de la relève.

«Premièrement, j’ai grandi comme personne et comme artiste. Ce qui était bien avec Ode, c’est qu’on était constamment en questionnement par rapport à l’Acadie et l’identité acadienne. Ç’a vraiment façonné qui je suis. Au niveau des affaires, ç’a ouvert des portes parce que j’ai noué énormément de contacts à travers Ode à l’Acadie.»

Plusieurs artistes de la troupe considèrent qu’ils n’auraient pas eu la carrière qu’ils ont eue sans Ode. C’est le cas de Christian «Kit» Goguen.

«C’est à cause d’Ode que je me suis retrouvé au Cirque du Soleil parce qu’il y a une dame du Cirque qui m’a vu chanter dans Ode et qui cherchait un type de voix. Ode a été probablement une des choses les plus enrichissantes que j’ai vécues et qui a eu le plus gros impact sur ma carrière. J’ai grandi avec Ode. C’est là aussi que j’ai rencontré Louise (mon épouse)», a confié Christian Kit Goguen.

La violoniste souligne que l’effet Ode s’est fait ressentir autant dans sa vie professionnelle que personnelle. Elle a épousé Kit Goguen avec qui elle a fondé une famille. Sur le plan musical, elle soutient que son expérience avec le collectif a influencé son style, ses compositions et lui a permis d’avoir une carrière solo.

Monique Poirier considère que sa carrière a pris un nouvel élan avec Ode à l’Acadie. Elle a été comme propulsée vers l’avant. Si aujourd’hui, elle travaille de façon disciplinée et rigoureuse, c’est à cause de son passage avec le collectif.

«Dans mon travail de directrice artistique, il y a des choses que je fais puis une rigueur avec laquelle je travaille, c’est parce que j’ai passé tout ce temps-là avec quelqu’un comme René Cormier dans Ode à l’Acadie. J’ai vu comment il fonctionnait et ça me plaisait beaucoup. Il y a aussi la façon de travailler en équipe que je retiens. C’est d’être à l’écoute des idées et de propositions des autres et de partager ses points de vue.»

Patricia Richard a toujours été fière de sa culture acadienne, mais avec Ode à l’Acadie, cela lui a permis d’apporter cette fierté à un autre niveau, sur la scène internationale.

«J’ai appris beaucoup de l’équipe de production, des techniciens et des musiciens. Ç’a été une expérience tellement complète dans le domaine des arts. De ça, je me sens tellement plus riche aujourd’hui.»

Pour François Émond, Ode à l’Acadie lui a permis de devenir un meilleur accompagnateur. Sa force consiste à mettre en lumière les artistes autour de lui.

«Être un bon accompagnateur, ça ne s’écrie pas dans un livre, ça ne s’apprend pas à l’université et ça vient vraiment avec l’expérience. Je n’ai jamais été tanné de jouer Ode parce que j’ai tout le temps eu cette envie de faire ressortir ce qui devait ressortir d’une chanson en poussant ceux qui les menaient. C’était déjà là, mais ç’a renforcé le musicien que je suis aujourd’hui», a indiqué le musicien originaire d’Edmundston.

Le spectacle des retrouvailles d’Ode à l’Acadie est présenté à six reprises pendant le Festival acadien de Caraquet, du 4 au 7 août.