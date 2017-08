La Fête nationale de l’Acadie sera fêtée à Gatineau

Dans le cadre des célébrations de Canada 150, la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures soulignera la Fête nationale de l’Acadie par une programmation festive qui se déroulera le 15 août au Parc Jacques-Cartier à Gatineau.

Le gouvernement du Canada, par le biais du ministère du Patrimoine canadien, a octroyé un

financement de 400 000 $ à la fondation afin de proposer des activités variées dans la région de la Capitale du Canada.

«Chaque année, la langue, la culture et le patrimoine des Acadiens sont célébrés dans les

communautés de l’Atlantique pour la Fête nationale de l’Acadie. Je suis ravie que, cette année, à l’occasion de Canada 150, les résidents et visiteurs de la région de la capitale nationale puissentprendre part à cette grande fête. Le 15 août, je vous encourage tous à profiter de ces festivités qui mettent en valeur une partie intégrante de notre identité», a souligné Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.

Le 15 août, plus de 700 jeunes de la région d’Ottawa et de Gatineau participeront au tintamarre, une marche colorée à travers l’exposition de MosaïCanada. Un pique-nique électro, un spectacle et de l’animation dans une ambiance «typiquement acadienne» clôtureront le programme jeunesse.

Roch Voisine, Kevin Parent, Patsy Gallant, Joey Robin-Haché, Lulu Hugues, Breen Leboeuf et Simon Daniel monteront notamment sur scène.

Le public est invité à faire partie du grand tintamarre qui débutera le 15 août 2017 à 18h sur la colline parlementaire à Ottawa. Les participants se rendront jusqu’au Parc Jacques-Cartier où se déroulera le spectacle gratuit sous le thème Les Canadiens saluent l’Acadie!