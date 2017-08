Frais surprises: tout est rentré dans l’ordre chez UNI

La crise des frais inattendus qui a pris de court UNI Coopération financière mardi a été de courte durée. L’institution rapporte que tout est rentré dans l’ordre et que les sommes prélevées par erreur ont été remboursées.

De nombreux clients d’UNI ont fait le saut, mardi, en voyant que des frais de service leur avaient été facturés en trop. Les dégâts se chiffraient à plus de 100$ dans certains cas.

Quelques heures après avoir avisé ses membres qu’elle tentait de régler le problème, UNI a annoncé qu’elle en avait trouvé la cause et que la majorité des personnes touchées pouvaient s’attendre à recevoir un remboursement dans les 24 heures.

La directrice des communications d’UNI, Julie Francoeur, a rapporté mercredi en entrevue téléphonique avec l’Acadie Nouvelle qu’il ne s’agissait pas de paroles en l’air.

«À midi aujourd’hui (mercredi), tous les clients avaient reçu un remboursement. (…) Il se peut que l’on ait échappé quelques membres. C’est pour ça qu’on a rapidement mis en place une ligne sans frais où les gens peuvent tout régler directement au téléphone.»

Julie Francoeur précise que la bourde a été commise chez UNI, pas chez son fournisseur, Desjardins. Mardi, l’institution avait donné peu de détails à ce sujet.

«Il s’agit d’une erreur manuelle dans la configuration des systèmes pour les frais de service. C’est une opération que nous faisons chaque année. L’erreur ne s’était jamais produite. (…) On a déjà mis les mesures en place pour éviter que cette situation se reproduise.»

Quel impact sur la réputation d’UNI?

Les réseaux sociaux se sont enflammés très rapidement, mardi, lorsque les membres d’UNI ont découvert que quelque chose clochait dans leurs comptes.

L’institution financière acadienne en a pris pour son rhume, surtout sur Facebook, où les commentaires négatifs ont fusé pendant plusieurs heures.

On peut maintenant se demander quel impact cette crise aura sur sa réputation. Julie Francoeur dit croire que les gens comprendront qu’il s’agissait d’une erreur manuelle et que l’infrastructure informatique d’UNI est solide.

«Moi, je crois foncièrement que nos clients comprennent la situation et qu’ils vont nous suivre. On a été assez rapides à régler la situation. Les gens, en moins de 24 heures, ont reçu leur argent», ajoute-t-elle.

Et pourquoi UNI n’a-t-elle pas fait de gestion de communauté sur Facebook mardi, par exemple en répondant aux commentaires et aux questions afin de calmer le jeu et d’informer les membres inquiets?

«On a fait beaucoup de messages privés. Nous, on ne veut pas discuter de situations personnelles avec les gens (en public). On a envoyé beaucoup beaucoup de messages privés aux gens», répond Julie Francoeur.

Elle précise qu’UNI a eu des échanges par courriel et par messagerie Facebook avec des dizaines de clients afin de leur transmettre des informations.

Si certains membres ont toujours des questions ou veulent demander à UNI de les dédommager pour des frais inhérents entraînés par la surfacturation de mardi, ils peuvent toujours se tourner vers la ligne téléphonique sans frais mis sur pied à cette fin, indique-t-elle.

«S’il y a quelques clients qui ont échappé à notre radar, le numéro 1-855-868-1235 existe afin de venir en aide à ces clients-là et régler la situation.»

Jusqu’à maintenant, moins de 25 personnes auraient composé ce numéro, indique Julie Francoeur.