Les opposants au déménagement de la bibliothèque jubilent

Le projet de réaménagement de l’ancienne école Moncton High dévoilé mardi fait l’affaire des opposants au déménagement de la bibliothèque publique.

Le gouvernement provincial a tranché. L’ancienne école, située au coin des rues Mountain et Church, sera vendue à l’entreprise Heritage Developments. Le groupe d’entrepreneurs locaux MH Renaissance collaborera à son réaménagement.

Une bonne partie des locaux accueilleront des entreprises tandis que les espaces culturels disponibles, tels que le gymnase et l’auditorium, seront loués à des organismes à but non lucratif.

Cette annonce, faite mardi après-midi devant l’ancienne école, a mis le dernier clou dans le cercueil de la proposition d’y déménager la bibliothèque publique, avancée par MH Renaissance.

Cela fait l’affaire de la présidente de la commission de la bibliothèque, Diane Ross.

«J’ai assisté à l’annonce avec quelques membres de la commission juste pour voir ce qui allait se passer. On était très contents de voir qu’il existe un plan pour cet édifice très important sans que la bibliothèque en fasse partie.»

Elle et ses collègues s’étaient battus contre le projet de déménagement au cours des derniers mois. Pas parce qu’ils étaient contre la renaissance de l’ancienne école Moncton High, mais parce qu’ils étaient convaincus que la bibliothèque est très bien là où elle est, dit-elle.

«On était tout à fait d’accord avec l’idée de redévelopper l’école d’une façon ou d’une autre, mais cela n’avait pas de sens de développer la bibliothèque ailleurs où il n’y a pas les mêmes avantages que nous avons déjà au centre-ville.»

Elle rappelle que la bibliothèque a un bail à long terme dans des locaux modernes, bien situés qui ont récemment été rénovés.

De plus, son loyer n’est que d’un dollar par mois (plus des frais de quelques centaines de milliers de dollars par année).

Un mal pour un bien

Diane Ross se dit que les débats houleux dont ont fait l’objet le déménagement proposé auront au moins permis de nourrir la réflexion sur ce qu’est devenue la bibliothèque publique de Moncton.

«Je pense que peut-être qu’il y a des gens qui ont appris quelque chose au sujet des bibliothèques publiques modernes. C’est un cadeau!»

Plus tôt cette année, une étude de faisabilité indépendante avait soulevé plusieurs problèmes avec le projet de déménagement.

Les consultants avaient entre autres conclu que l’ancienne école Moncton High était loin d’être le lieu parfait pour accueillir la bibliothèque publique, qui offre des services très variés.

Cela avait mis en évidence les avantages de son emplacement actuel et donné des munitions à ceux qui s’opposaient à son déménagement.

«D’une certaine façon, je suis contente qu’on ait eu toute cette publicité pour la bibliothèque parce que pense qu’il y a des gens du public qui réalisent maintenant que la bibliothèque d’aujourd’hui n’est pas comme la bibliothèque du bon vieux temps, que l’on visitait aux trois semaines pour emprunter des livres», note Diane Ross.