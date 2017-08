Tracadie: bientôt une quatrième entreprise dans le parc commercial

Pour la première fois depuis 2015, une nouvelle entreprise va s’installer dans le parc commercial de Tracadie. Un projet de 3 millions $ est en cours de développement.

Selon le maire de Tracadie, Denis Losier, il s’agit d’une entreprise de vente de camions lourds qui offrira également des services connexes.

Trois entreprises sont actuellement installées dans le parc commercial, une zone d’environ 129 acres qui longe la route 11. Il s’agit de Cabano Marine, Alcool NB et Kent Building Supplies.

Il y a quelques années, le conseil municipal misait gros sur le développement de cette zone. En 2010, on prédisait que jusqu’à 500 emplois seraient crées. La municipalité ne cachait pas son désir d’y attirer des magasins à grande surface.

«Une entreprise qui veut s’installer, c’est un plus. Dans le parc commercial, il y a eu très peu de nouveaux entrepreneurs qui ont manifesté de l’intérêt pour s’y installer. Ça va peut-être inciter d’autres gens à s’y installer par la suite», dit Denis Losier.

Le conseil municipal de Tracadie a récemment accepté de vendre un terrain de 5,62 acres à François Benoît, un entrepreneur de la région, au coût de 10 000$ par acre.

Le coût de la transaction a cependant soulevé des questions auprès de certains élus municipaux. Il y a seulement quelques années, Irving Oil a payé 195 000$ pour un terrain de 3,5 acres et le groupe J.D Irving a dépensé près de 440 000$ pour acquérir un terrain de huit acres.

Le maire Losier explique le raisonnement derrière la différence entre les prix.

«On s’est aperçu que le système d’eau et d’égout n’était pas encore disponible dans cette section du parc commercial. C’est difficile d’en demander plus quand les services ne sont pas là. On parle aussi d’un entrepreneur qui investit déjà beaucoup dans le secteur de Rivière-à-la-Truite et au centre-ville. On parle d’un cas qu’il faut aborder de façon spécifique étant donné l’ampleur des investissements qu’il effectue dans la municipalité.»

À l’avenir, le maire Losier croit qu’il faudra étudier les offres des entrepreneurs qui souhaitent investir dans le parc commercial un cas à la fois au lieu d’imposer des frais de vente fixés à l’avance.

«Si on parle d’un projet d’envergure, il faudra s’adapter à la situation et accorder des subventions selon la mesure des investissements. Ici on parle d’un cas particulier. C’est un entrepreneur qui investit de façon massive. On l’a traité un peu différemment pour s’assurer que l’investissement se fasse, mais comme j’ai dit, ce projet va peut-être faire des petits.»

M.Benoît mène actuellement plusieurs autres projets de développement sur le chemin Rivière-à-la-Truite et dans le centre-ville.

Quatre bâtiments sont actuellement en train d’être érigés sur le chemin Rivière-à-la-Truite. Ils vont comprendre des espaces commerciaux et des logements, annonce le maire.

«Quand on voit ce qui se passe dans le secteur de Rivière-à-la-Truite et le parc commercial, je pense qu’on est sur une belle lancée.»