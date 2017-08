Les gens de Saint-Léolin retrouveront bientôt leur épicerie

Plus d’une année après sa fermeture, l’ancienne coopérative de Saint-Léolin va bientôt reprendre vie. Des entrepreneurs de Sainte-Rose, près de Tracadie, viennent d’acquérir l’édifice dans le but d’éventuellement ouvrir un nouveau magasin d’alimentation.

Rino Losier et Chantal Roy n’ont pas encore fixé une date d’ouverture. Ils préfèrent prendre leur temps afin de faire les choses comme il faut.

Pendant 18 ans, le couple a dirigé CR Reinforcing, une entreprise de construction à Edmonton, en Alberta. Ils travaillent maintenant d’arrache-pied pour rénover l’intérieur du futur commerce.

«Nous avons acheté notre maison à Sainte-Rose en 2009, mais nous sommes retournés dans l’Ouest par la suite. Ça fait une année que nous ne sommes pas allés là-bas. Nous avons relancé notre compagnie ici dans la Péninsule acadienne, mais ce projet nous garde très occupés», explique Rino Losier.

Les travaux qu’ils effectuent à l’intérieur demeurent confidentiels pour l’instant. Ils préfèrent maintenir l’effet de surprise pour surprendre le public. Ils promettent cependant que le service de boucherie et la vente d’essence font partie de leurs intentions.

«On veut essayer de donner le plus de services possible! On ne fera pas de miracles, mais on fera du mieux qu’on peut.»

Même si le couple était bien établi en Alberta, Rino Losier et Chantal Roy désiraient revenir dans la Péninsule acadienne pour se rapprocher de leur famille.

«Nos parents prennent de l’âge. On voulait se rapprocher d’eux. Ce sont des moments qu’on ne peut pas ravoir quand il sera trop tard», explique Mme Roy.

Cette envie de tendre la main aux autres figure aussi parmi les raisons qui les ont motivés à se lancer en affaires à Saint-Léolin.

«Il y a beaucoup de personnes âgées ici. On trouve qu’il y a une bonne occasion pour nous. Les gens d’ici doivent se rendre à Grande-Anse et même à Caraquet pour acheter du lait par exemple. On trouvait que c’était important de leur offrir le service près de chez eux», ajoute-t-elle.

Dès leur première visite, ils ont compris qu’il s’agit d’une communauté tissée serrée.

«Les gens se tiennent beaucoup ensemble. Ç’a eu un grand impact dans notre décision. On a été rencontré des gens. J’ai arrêté à l’improviste chez un monsieur qui travaillait dans son garage. Il avait tellement de bonnes choses à dire à propos de son village. Ça nous a inspirés à prendre cette grande décision», dit M.Losier.

Ils voient un autre avantage dans le fait de changer de domaine. Au cours des dernières années, la construction les a amenés à souvent travailler à l’extérieur. Rino Losier et Chantal Roy en ont eu assez d’être à la merci du mauvais temps.

«Ici, on va travailler avec le public et on aime ça. En plus, on peut dire qu’il va enfin arrêter de nous mouiller sur la tête!»

La Coopérative de Caraquet a fermé ses points de service de Maisonnette et de Saint-Léolin en avril 2016. La décision était nécessaire pour éviter la faillite de l’entreprise en général, avaient expliqué les responsables de la Coop.

Un nouveau magasin d’alimentation a ouvert ses portes à Maisonnette au printemps.