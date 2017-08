L’indice de feu est à son plus haut niveau en plus de 20 ans au N.-B.

Le ministre du Développement de l’énergie et des ressources a émis un arrêté ministériel, jeudi, pour limiter les activités en forêt en raison du risque élevé d’incendie.

«L’indice de feu dans notre province est à son plus haut niveau en plus de 20 ans», a déclaré le ministre Rick Doucet dans un communiqué de presse.

L’arrêté ministériel qui entrera en vigueur à midi impose des restrictions sur les activités forestières dans l’ensemble de la province.

Pour toute la durée de l’arrêté, ll sera notamment interdit de récolter, de transporter et d’éclaircir des arbres ou de préparer des sites entre midi et 20h.

Ces restrictions visent toutes les opérations qui comptent deux personnes ou plus ou les opérations qui utilisent de l’équipement mécanique.

Plusieurs entreprises forestières ont déjà adopté volontairement ces mesures plus tôt cette semaine, selon M. Doucet.

«Bien que les restrictions visent les activités forestières sur les terres de la Couronne et les terres privées, y compris les activités des propriétaires de lots boisés privés, elles constituent un bon rappel pour tous les gens qui se trouvent dans les forêts du Nouveau-Brunswick, comme les personnes qui s’adonnent à des activités récréatives et les autres, qu’il faut prendre des précautions et limiter les activités afin de réduire les risques de feux de forêt.»

En dépit des conditions difficiles, la province a connu moins de feux de forêt cette année qu’à pareille date l’an dernier.

Selon le ministre du Développement des ressources, 98 incendies ont dévasté près de 124 hectares de terres forestières comparativement à 241 incendies qui avaient consumé plus de 224 hectares la même époque l’an dernier.

La moyenne des 10 dernières années à cette date est de 197 feux de forêt sur 273,4 hectares.