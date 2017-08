Miscou: les évacués doivent pouvoir partager leurs émotions

Encore une fois, les résidants de Miscou ont fait preuve d’une grande solidarité cette semaine alors qu’un incendie majeur a fait rage dans la région de la pointe Wilson. Le sinistre a forcé une vingtaine de familles de la pointe Wilson à évacuer leur maison. Nombre d’entre nous ne peuvent imaginer le traumatisme qu’ils ont vécu.

La Dre Geneviève Belleville en connaît beaucoup à ce sujet. Elle est professeure en psychologie à l’Université Laval, à Québec. Elle s’intéresse notamment aux troubles anxieux, les problèmes de sommeil et les troubles de stress post-traumatique.

La Dre Belleville mène actuellement des recherches pour mieux comprendre les effets des symptômes des troubles post-traumatiques à la suite de sinistres majeurs, comme l’incendie de forêt de Fort McMurray qui s’est déclaré en mai 2016.

«On n’a pas encore les résultats. Le sondage vient d’être complété. On va analyser les résultats pour voir combien de gens souffrent de troubles post-traumatiques un an après après le feu. C’est important de le savoir, parce qu’on peut penser que la vie suit son cours, mais ces événements entraînent des séquelles psychologiques. C’est important de savoir quelle proportion de la population est touchée pour être en mesure de donner les soins et ressources appropriées.»

Cette semaine, Kelley Wilson, une résidante de la pointe Wilson, nous a confié: «Quand nous sommes partis, j’avais les larmes aux yeux parce que je croyais qu’aucun d’entre nous n’aurait la chance de retourner à la maison.»

Ce type de réaction est très commune, fait savoir la psychologue. Les gens ressentent de grandes émotions lorsqu’ils sont appelés à quitter leur résidence à pleine vitesse, sans préavis.

«Il y a toujours le choc et la surprise. Ce sont des événements traumatiques. On n’est pas préparé pour ça et ça, donc les comportements d’urgence se mettent en place. Notre système nerveux est activé. C’est utile au moment de l’événement pour assurer la survie et pour faire face à l’événement, par contre, ç’a un coût et des conséquences psychologiques.»

C’est lorsque le danger est écarté que les personnes évacuées commencent à identifier leurs besoins psychologiques.

«Les choses se sont tellement passées vite. Elles ont tellement été intenses et soudaines qu’il y a un traitement d’information qui doit se faire, mais ça ne se fait pas toujours aussi facilement que l’on peut s’imaginer. Ce n’est pas parce qu’une personne est sortie du danger qu’elle n’aura pas des pensées effrayantes. Plus la vie de la personne a été mise en danger, plus les réactions seront intenses lorsqu’elle sera en sécurité.»

La première arme contre les troubles psychologiques intenses, dit la Dre Belleville, demeure le soutien social d’un réseau.

«C’est important de pouvoir compter sur quelqu’un pour parler de ses difficultés et partager.»

Cela ne suffit pas toujours par contre.

«Quand on a des difficultés, il est important de se renseigner sur le sujet, surtout si on a besoin de chercher une information que notre réseau social ne peut pas nous fournir. Si ce n’est pas suffisant, on peut encore chercher de l’aide professionnelle et des soins plus spécialisés.»