Le N.-B. est-il plus homophobe qu’on le pense? [vidéo]

Plusieurs traverses pour piétons arc-en-ciel ont été vandalisées au Nouveau-Brunswick ces dernières semaines. Est-ce le signe que la province est plus homophobe qu’on le pense? On a posé la question au porte-parole de Rivière de la Fierté, Charles MacDougall.

Les vents du changement ont soufflé sur plusieurs communautés rurales et urbaines cet été. Armés de rouleaux et de gallons de peinture, des dizaines d’élus locaux et de cols bleus ont tendu une main aux minorités sexuelles en peignant fièrement l’asphalte aux couleurs du drapeau de la fierté LGBTQ+.

Très rapidement, certains passages piétons ont été endommagés. Des automobilistes et des conducteurs de véhicules tous-terrains ont laissé des traces de pneus.

Certains ont sorti l’artillerie lourde et les ont endommagés à l’aérosol ou à grands coups de peinture blanche.

Les vandales ne se sont pas attardés pour donner des entrevues pour expliquer leur démarche, mais leurs actes parlent d’eux-mêmes. À moins d’un sacré concours de circonstances, on peut en déduire que l’on a affaire à des actes homophobes.

C’est aussi l’avis du coordonnateur médias et relations publiques de Rivière de la Fierté, l’organisme responsable des célébrations annuelles de la fierté LGBTQ+ dans le Grand Moncton.

«C’est homophobe, transphobe ou discriminatoire. Il y a de la haine derrière ces actes-là, dit-il en entrevue avec l’Acadie Nouvelle.

Charles MacDougall ne cache pas que ce vandalisme le déçoit. Lui et ses collègues de Rivière de la Fierté les dénoncent sans détour.

Sans excuser ces actes, il se permet tout de même de les relativiser. En terme de violence contre les minorités sexuelles, on a déjà vu bien pire. Au moins, personne n’a été attaqué dans la rue, note-t-il.

«Il faut donc au moins souligner qu’à la base, c’est juste de la peinture. Au moins, on est capable de se rallier, de repeindre et d’avoir une discussion sans que quelqu’un soit à l’hôpital ou blessé comme ça. C’est quand même de la violence symbolique, mais ça se trouve à la base d’une pyramide qui peut monter assez haut.»

Restent les questions difficiles, mais que nous tenons à aborder de front.

La communauté LGBTQ+ et ses alliés se sont-ils emballés un peu trop rapidement en voyant dans ces traverses arc-en-ciel un signe de progressisme? Ou plus directement encore; le Nouveau-Brunswick est-il plus homophobe qu’on le pense?

Charles MacDougall, un membre affiché de cette communauté et qui milite activement pour son épanouissement, apporte une réponse qui porte à réfléchir.

En gros, il émet l’hypothèse que ces actes si publics et si visibles sont peut-être plus une douche froide pour la majorité hétérosexuelle que pour les minorités sexuelles.

Tous les homosexuels, trans, queers (et autres) ne vivent pas exactement la même chose, mais bon nombre d’entre eux ont été témoins ou victimes de discrimination par le passé, explique-t-il.

«J’ai déjà vécu des moments difficiles, des moments épeurants. Je pense aussi aux femmes trans ou aux personnes non binaires, qui vivent ça presque tous les jours. Peut-être qu’eux, ça les surprend moins. Mais les gens qui sont plus privilégiés, ça se peut que ça les surprenne.»

On devrait donc peut-être se demander si le vandalisme des dernières semaines n’a finalement fait que braquer les projecteurs sur la discrimination que connaissent trop bien les membres des minorités sexuelles, mais dont bien des hétérosexuels ne savent pas grand-chose.

Parce que selon Charles MacDougall, une chose est claire; il reste encore pas mal de chemin à faire pour que la discrimination soit loin derrière dans notre rétroviseur collectif.

«Il y a toujours des lois qui doivent être changées, il y a toujours du soutien financier qui doit être donné aux communautés (LGBTQ+). Vous savez, il y a beaucoup de lacunes en matière de santé mentale, d’hébergement. Il reste beaucoup à faire.»

Les traverses arc-en-ciel ne sont qu’un premier pas, dit-il. «Il n’y a pas grand-chose qu’on peut faire pour protéger les passages piétons, mais on peut bâtir une société qui est plus inclusive à la base et qui va de plus en plus chasser cette discrimination-là.»