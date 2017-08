La pire sécheresse depuis 1991

Construite en 1967, la piscine extérieure LIONS connaît actuellement sa part d’achalandage alors que le mercure frôle les 30 degrés Celsius et que la pluie se fait plutôt rare. - Collaboration spéciale: Digiphoto

Les précipitations ont atteint un niveau anormalement bas dans la province au mois de juillet. Le temps sec menace les récoltes et engendre des pertes de revenus pour les agriculteurs.

Cela fait 35 ans que René Gionet effectue des relevés météorologiques à Bas-Caraquet pour les transmettre à Environ­nement Canada.

«Ça fait 26 ans qu’on n’a pas vu une sécheresse comme celle-là dans la Péninsule acadienne», s’exclame-t-il.

«Il est tombé seulement 30% de la normale. Il est tombé 28 millimètres au mois de juillet au lieu de 92 mm.»

La station météorologique de l’île Miscou a relevé des niveaux de précipitations anormalement bas, soit 15 millimètres pour tout le mois de juillet.

«C’est très peu pour un mois de 31 jours avec beaucoup de chaleur, de soleil et d’évaporation», constate René Gionet.

L’observateur météorologique recommande d’éviter tout gaspillage d’eau potable. Il interpelle aussi la population sur le risque d’incendies de forêt.

«L’indice d’inflammabilité grimpe et ça pourrait être dramatique.»

Linda Libby météorologue d’Environnement Canada, reconnaît qu’il est difficile de prévoir quelle sera la situation lors des prochaines semaines.

«L’été, beaucoup de pluie provient des averses qui sont plus difficiles à anticiper. Les chances sont à peu près égales que les précipitations soient supérieures ou inférieures à la normale pour le mois d’août», dit-elle.

De très faibles précipitations ont été relevées à Bouctouche, où il n’est tombé que 19,8 mm de pluie soit 20% des valeurs habituelles. Dans la région de Moncton, la température moyenne était de 19,2°C pour le mois de juillet, légèrement au-dessus de la moyenne saisonnière.

Des récoltes en souffrance

Les agriculteurs qui ne disposent pas de système d’irrigation sont particulièrement touchés par l’absence de précipitations.

C’est le cas de Diane Haché qui cultive deux acres de framboises à Rosaireville dans le comté de Kent. «D’habitude c’est le plus gros de la récolte dans ce temps-ci. La terre, les plantes sont sèches et les fruits sont tout petits», déplore-t-elle.

«C’est vraiment une grosse perte, je crains que ça endommage mes nouvelles pousses pour l’année prochaine. Ça prendrait trois jours de pluie.»

Les conditions climatiques défavorables sont un coup dur sur le plan financier. Diane Haché a dû renoncer à vendre ses produits au marché de Dieppe, faute d’une récolte suffisante.

«Habituellement mon champ est ouvert à l’autocueillette, il y a du va-et-vient, mais ce n’est pas le cas cette année. Ma chambre froide est déjà vide. Je ne vais pas récupérer mes dépenses cette année.»

Serge Bourgeois, propriétaire de la ferme Les Digues à Grande-Digue, n’avait pas vu une telle sécheresse depuis de nombreuses saisons.

«La récolte en souffre, explique-t-il. Que ce soit les patates, les carottes, les haricots ou les betteraves, la grosseur n’est pas là et on en a moins.»

Le fermier doit redoubler d’efforts pour arroser ses cultures.

«Il faut mettre de l’essence dans les engins, et utiliser plus de main-d’oeuvre, alors ça nous coûte plus cher à produire.»

Serge Bourgeois espère qu’un peu de pluie viendra sauver la récolte dans les prochains jours. «L’eau de mes étangs descend vite, souffle-t-il. Si ça continue de même et que mes étangs deviennent secs, je ne sais pas où je vais aller chercher mon eau.»