«Toutes les mesures seront prises pour protéger les baleines»

Le ministre fédéral des Pêches, Dominic LeBlanc assure que son gouvernement fera tout en son pouvoir afin de protéger les baleines noires de l’Atlantique Nord.

En déplacement à Moncton, le ministre a fait le point sur la situation des baleines noires, touchées par une importante vague de mortalité. Dix carcasses de ces mammifères en voie de disparition ont été découvertes dans le golfe depuis le 7 juin.

Dominic LeBlanc qualifie la situation de «sérieuse et troublante». En vertu de la Loi sur les espèces en péril, le gouvernement canadien a la responsabilité de faire tout ce qu’il peut pour protéger les baleines noires.

«Je suis inquiet pour la réputation du Canada, déclare-t-il. C’est pourquoi le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour montrer au Canada et au monde entier qu’on veut sauver les baleines.»

Au cours des derniers jours, plusieurs scientifiques ont demandé la création d’une aire protégée pour assurer la survie de l’espèce. Pour Dominic LeBlanc, il n’est pas question de mettre en péril l’industrie de la pêche dans la région.

«On peut protéger les baleines, comme la loi nous oblige de le faire, tout en continuant les activités de pêches», affirme-t-il.

Une vingtaine de scientifiques du ministère travaillent actuellement sur ce dossier et des experts de plusieurs pays ont offert leur aide et leurs connaissances. Les autorités attendent toujours les résultats des nécropsies réalisées sur six baleines pour connaître avec plus d’exactitude la ou les causes des décès.

Les conclusions devraient être disponibles d’ici la fin du mois de septembre. D’après les observations préliminaires, les collisions avec les navires et l’empêtrement dans l’équipement de pêche sont les principaux suspects.

Dominic LeBlanc ajoute que son ministère travaille en étroite collaboration avec Transport Canada pour «assurer la protection et le rétablissement de l’espèce». Son équipe continue d’évaluer une série d’options recommandées par la communauté scientifique,

Cela comprend de nouvelles méthodes de détections des baleines par le son, des changements de voies navigables ou encore la diminution de la quantité de cordes attachées aux filets de pêche qui flottent sur la surface de l’eau.

Le ministre entend rencontrer l’industrie de la pêche ainsi que l’industrie du transport maritime lors d’un colloque extraordinaire à ce sujet. Plus tôt dans la journée, il a survolé l’île Miscou pour observer une quinzaine de baleines depuis un hélicoptère.

Une présence inhabituelle

Le 20 juillet dernier, Ottawa avait imposé la fermeture de la principale zone de pêche au crabe dans le sud du golfe. Il a été demandé aux navires de ralentir jusqu’à dix nœuds lorsqu’ils traversent les zones habitées par les baleines noires et aux pêcheurs de limiter la quantité de gréements qu’ils laissent à l’eau.

Pêches et Océans estime qu’entre 80 et 100 baleines noires se trouveraient actuellement dans le golfe.

«C’est deux ou trois fois plus que les autres années, dans une région avec beaucoup plus de circulation maritime et d’activités de pêches que dans la baie de Fundy, où on les retrouvait auparavant», indique Dominic LeBlanc.

Selon les experts du ministère, les baleines poursuivront leur migration vers les États-Unis à l’automne. Matthew Hardy, responsable de la gestion des ressources aquatiques, estime que les mammifères pourraient très bien être de retour dans le secteur l’an prochain.

«Les aliments préférés de la baleine noire se trouvent en très grande abondance dans le Golfe du Saint-Laurent. On assume que ces conditions ne vont pas changer drastiquement et on s’attend à voir encore une certaine proportion de la population mondiale de baleines noires dans le golfe.»

Matthew Hardy rappelle que la population mondiale de baleines noires est estimée à 500 spécimens. «Si la mortalité continue d’excéder les naissances, la population pourrait décliner davantage et potentiellement disparaître à un certain point.»