Foire brayonne: la ploye à l’honneur

Que ce soit dans la cuisine, aux tables, aux kiosques, pendant une activité, lors d’une collation ou d’un repas, seul, en famille ou entre amis, la ploye a toujours la faveur des participants de la Foire brayonne qui se poursuit jusqu’à dimanche dans la métropole du Madawaska.

Plusieurs spectacles à surveiller samedi: à la Place Brayonne, Lobster Country Band à 20h30 et All Access Showband à 22h30; à la Place de l’Artisan, Theatre of Pain à 20h30, un hommage à Motley Crue, et Paradise City à 22h30, un hommage à Guns N’ Roses.