Le plus bas taux de chômage depuis 1976

Le taux de chômage a diminué de 1,6 point de pourcentage pour atteindre 6,5 % en juillet. Cela représente le taux le plus bas depuis 1976, année où des données comparables ont commencé à être publiées.

Le taux de chômage de la province était de 10,3% en juin 2017. En juin 2016, il atteignait 10,3%.

Cette tendance s’explique principalement par une diminution de la population active, indique Statistiques Canada dans son rapport mensuel.

En effet, le nombre d’emplois disponible a peu varié, aussi bien par rapport au mois précédent (+0%) que par rapport à 12 mois plus tôt (+0,2%).

C’est plutôt le nombre de personnes qui travaillent ou qui sont d’un emploi a chuté de 6100 de juin à juillet 2017 et de 15 600 de juillet 2016 à juillet 2017.

L’économiste Richard Saillant a réagi rapidement à la nouvelle sur Twitter: «Un faible taux de chômage est une excellente nouvelle en surface, mais les emplois diminuent d’année en année et le nombre de personnes actives sur le marché du travail a diminué de 16 000! Le vieillissement en action.»

Low unemployement for NB great news on the surface, but jobs are down y/y and labour force down a whopping 16k! Aging in action. #nbpoli — Richard Saillant (@SaillantRichard) August 4, 2017

In an aging society, jobs won’t be the issue; it will be the number of people working. Big difference. #nbpoli — Richard Saillant (@SaillantRichard) August 4, 2017

À l’échelle canadienne, poursuit l’agence fédérale, en raison d’une légère diminution du nombre de personnes à la recherche de travail, le taux de chômage a baissé de 0,2 point de pourcentage en juillet pour s’établir à 6,3 pour cent, soit le taux le plus bas depuis octobre 2008, juste avant le début du ralentissement du marché du travail de 2008-2009.

L’emploi global au Québec a peu varié en juillet, la hausse du travail à temps plein ayant été largement contrebalancée par une baisse du travail à temps partiel. Au cours de la période de 12 mois ayant pris fin en juillet, l’emploi dans la province a progressé de 124 000 (+3 pour cent).

L’emploi en Ontario a augmenté de 26 000 en juillet, et le taux de chômage a baissé de 0,3 point de pourcentage, passant à 6,1 pour cent. Comparativement à 12 mois plus tôt, l’emploi dans la province a progressé de 138 000 (+2 pour cent), et la majeure partie de cette progression est attribuable au travail à temps plein.

À Terre-Neuve-et-Labrador, le taux de chômage a augmenté de 0,8 point de pourcentage pour s’établir à 15,7 pour cent, soit le taux le plus élevé depuis avril 2010. Le taux de chômage est demeuré stable à 10 pour cent à l’Île-du-Prince-Édouard.