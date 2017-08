Le vainqueur du Gala de la chanson de Caraquet se sent «zen»

Son prix dans la catégorie auteur-compositeur-interprète du Gala de la chanson de Caraquet ne l’a pas désarçonné. Aussitôt auréolé, Alexandre Dionne, le grand gagnant de la soirée, déclarait, avec flegme: «Je me sens bien, je me sens zen.»

Le jeune homme originaire d’Edmundston ne s’attendait pas l’emporter ainsi, même s’il s’avouait «confiant».

«J’ai l’impression d’avoir bien livré la marchandise.»

Comme tous les autres finalistes, Alexandre Dionne a interprété, sur la scène du Carrefour de la mer, deux de ses compositions, dont le très remarqué et engagé Éteignez vos cerveaux. Il en est certain, cette expérience va l’aider dans sa carrière.

«Je n’ai pas d’attentes particulières, mais c’est sûr que ça va m’aider à me faire connaître. Ça me donne une belle étiquette.»

Bien plus que le spectacle en lui-même, le jeune chanteur retiendra les ateliers de formation au cours desquels il a reçu de précieux conseils.

«Je ne ferai plus de la musique de la même façon. J’ai déjà des idées pour mon troisième album. C’est mon prochain objectif: mon troisième album.»

D’ici là, Alexandre Dionne se produira cette fin de semaine, samedi et dimanche, dans le cadre de la Foire brayonne, à Edmundston. Michel Cormier, de Maisonnette, est l’autre vedette de la soirée.

À lui tout seul, il a raflé trois prix: celui du public et deux coups de cœur (Festival international de la chanson de Granby et Voir Miscou et mourir).

«J’éprouve un drôle de sentiment», révélait-il, une fois les projecteurs éteints.

Ce jeune père de famille ne s’attendait pas à un tel résultat. Il ne croyait pas aux concours de chant.

«J’étais réticent à tenter ma chance. Je pensais que c’était pas pour moi. C’est ma sœur qui m’a encouragé à m’inscrire au Gala de la chanson. Cet hiver, je ne savais pas quoi faire. Je me suis décidé sur un coup de tête.»

Voilà de quoi lui insuffler l’élan qui lui manquait pour voler de ses propres ailes.

«Ça fait longtemps que j’essaye de finir mon premier album, mais je manque toujours de temps et d’argent. Là, ça me motive. Et les bourses que j’ai reçues me donnent un bon coup de pouce.»

Bien qu’elle n’était pas soumise à l’appréciation du jury, Annie Blanchard n’en était pas moins stressée. Pour la première fois, elle animait seule le gala.

«Je suis une chanteuse avant tout. Ce rôle de présentatrice n’est pas dans ma zone de confort.»

Elle a néanmoins profité du spectacle.

«À l’arrière en coulisses, j’ai écouté toutes les chansons. Certaines interprétations m’ont fait frissonner. J’ai vécu le moment à 100%.»

Annie Blanchard l’affirme, le talent était à Caraquet jeudi soir. Et qu’importe le palmarès.

«Pour moi, le Gala de la chanson n’est pas une compétition, c’est juste un gros partage.»

Jeudi soir, au Carrefour de la mer, les finalistes et les artistes invités se sont efforcés de donner le meilleur d’eux-mêmes. – Gracieuseté: Julie D’Amour-Léger

Les lauréats 2017 sont:

– Prix auteur-compositeur-interprète: Alexandre Dionne

– Prix performance scénique: Phil Athanase

– Prix du public: Michel Cormier

– Prix coup de cœur Voir Miscou et mourir: Michel Cormier

– Prix coup de cœur Petite-Vallée: Benoit Landry

– Prix chanson primée: Matt Boudreau

– Prix coup de cœur Festival international de la chanson de Granby: Michel Cormier

– Prix de l’équipe: Benoit Landry