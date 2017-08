Bénédiction des bateaux: la météo refuse de collaborer [vidéo]

La météo n’a pas toujours collaboré avec les organisateurs de la bénédiction des bateaux du Festival acadien de Caraquet, mais elle n’a pas empêché la nouvelle formule de la traditionnelle cérémonie de connaître du succès.

Lundi matin, une petite foule s’est rassemblée sur le quai de Caraquet pour prendre part à une cérémonie sereine et spirituelle animée par le père Edmond Thériault. Le pianiste acadien, Carl Philippe Gionet et le rappeur algonquin originaire de l’Abitibi, Samian, ont offert un mini concert mêlant de la musique classique et le slam.

L’événement devait initialement avoir lieu dimanche matin, mais il a été reporté en raison de la pluie.

Contrairement aux années précédentes, le tintamarre des bateaux décorés n’a pas eu lieu en même temps que la bénédiction. Cette année, il aura lieu le 9 août à 18h.

«L’année dernière, lorsque j’ai assisté à la bénédiction des bateaux, il y avait la bénédiction et la partie fête. J’avais trouvé que c’était un peu le chaos parce que le prêtre essayait de bénir la flotte dans un moment de spiritualité tandis que derrière lui, il y avait le défilé de bateaux avec la grosse musique et les gens qui avaient envie de fêter. Je me suis dit que les deux sont importants, mais qu’on pourrait les séparer», dit Isabelle Thériault, directrice générale du Festival acadien.

La bénédiction des bateaux a lieu en Acadie depuis les années 1930, souvent même le 26 juillet à l’occasion de la fête de la sainte Anne, explique le père Thériault. Des fleurs colorées ont été jetées à l’eau pour rendre hommage aux pêcheurs.

«Dans nos villes et villages, ça nous rappelle le souvenir de nos pêcheurs morts en mer. C’est encore le but de la cérémonie ce matin. L’équipage et les bateaux sont bénis et on jette à l’eau des fleurs pour nous rappeler les personnes aimées, disparues en mer.»

Malgré de forts vents, la nouvelle formule de la bénédiction semble gagnante, croit Isabelle Thériault.