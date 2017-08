Course de tacots: un vent de renouveau souffle sur Caraquet [vidéo]

Il y avait du renouveau, cette année, à la course des tacots de Caraquet. Beaucoup d’inscrits participaient pour la première fois et les jeunes étaient plus nombreux que les adultes.

La popularité de l’événement organisé dans le cadre du Festival acadien ne faiblit pas.

Près d’une quarantaine de personnes ont sorti leur boîte à savon du garage ou de l’entrepôt et se sont amusées à dévaler la rue du Portage depuis le haut de la butte jusqu’à l’intersection avec le boulevard Saint-Pierre.

«C’était le fun! J’ai eu un peu peur au début. Ce qui m’a le plus impressionnée c’est de me retrouver en haut avec la pente devant moi. Je me demandais comment ça allait se passer. Une fois partie, j’ai adoré», raconte Alexandra Léger, 13 ans, de Québec, en vacances dans la Péninsule acadienne.

Sa course terminée, Kim Albert était tout aussi joyeuse. La jeune fille de 12 ans, domiciliée à Blainville au Québec, suivait les traces de son père, Mario.

«J’ai fait la course l’an dernier avec le même tacot. Elle a réussi une bonne descente, je suis pas mal fier d’elle. Elle est arrivée plus loin que moi. Elle a battu son papa», a confié le paternel.

La manifestation attire toujours autant de monde massé de chaque côté du parcours. Parmi les spectateurs, un homme a regardé les tacots passer devant lui avec une émotion particulière.

Onile Légère, de Caraquet, est celui qui a remporté dans sa catégorie les deux premières courses, en 1963 et en 1964.

«J’avais 9 et 10 ans, se souvient-il. On m’avait choisi. Je m’étais entraîné des semaines sur la butte, à l’arrière de l’église. Je prenais ça très au sérieux.»

Les bolides d’aujourd’hui ne ressemblent plus au sien.

«Les tacots se sont perfectionnés», constate-t-il.

Pour autant, il ne boude pas son plaisir.

«Ça reste magique pour moi. J’ai assisté à la majorité des courses.»

Tous les participants se sont laissés griser par la descente. Dans l’ensemble, ils auraient aimé s’arrêter un peu plus loin qu’ils ne l’ont fait.

Le vent particulièrement prononcé, lundi après-midi, a freiné leurs envies de vitesse. Pas de quoi les décourager. Au contraire, nos interlocuteurs se disent prêts à revenir l’an prochain.

Yvon Godin, le maire de Bertrand, était le vainqueur incontesté du Défi des maîtres, détenteur du titre depuis deux ans. Il a été battu par son homologue de Balmoral, Charles Bernard. – Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

Le Défi des maires

Depuis trois ans, la course des tacots, à Caraquet, se démarque par le Défi des maires. Les élus sont de plus en plus nombreux à répondre à l’appel de Kevin J. Haché qui a eu l’idée de défier ses homologues, en 2015.

Cette année, ils étaient huit à prendre le départ, chacun leur tour (Atholville, Balmoral, Bas-Caraquet, Bertrand, Caraquet, Maisonnette, Paquetville et Saint-Léolin).

Charles Bernard, le maire de Balmoral, a ouvert le bal et impressionné son monde. Son engin s’est arrêté à quelques centimètres du passage piétons. Aucun autre concurrent ne l’a dépassé.

Le trophée va donc quitter la mairie de Bertrand qui l’a gagné deux fois de suite. Yvon Godin est défait, mais pas mauvais perdant.

«Je savais qu’un jour ou l’autre on allait me battre, mais c’est toujours incroyable. C’est bon enfant et ça nous permet de rire de nous-mêmes», déclarait-il, dans un large sourire.

Il n’était pas mécontent de sa troisième place. Luc Robichaud, le maire de Paquetville a fini second.