Fête du N.-B. à Edmundston: le beau temps et le premier ministre au rendez-vous

Le beau temps et le premier ministre Brian Gallant étaient au rendez-vous lundi à Edmundston, qui a accueilli la célébration officielle de la fête du Nouveau-Brunswick.

Dès la matinée, des centaines de personnes étaient déjà rassemblées à la Place de l’Artisan, où des spectacles et des activités étaient à l’horaire toute la journée.

Un avant-goût des célébrations a été donné vers 11h, au son de la musique de l’école de chant SMart Voice et du Cercle de tambours de la Première Nation Malécite de Tobique.

Prenant la parole, le premier ministre Brian Gallant a procédé au lancement des célébrations en saluant la foule tout en lançant un «Bonne fête du Nouveau-Brunswick!» bien senti.

«Nous sommes chanceux d’être à Edmundston et chanceux d’être Néo-Brunswickois», a lancé le premier ministre à la foule attentive.

Dans son discours, Brian Gallant n’a pas manqué l’occasion de rappeler que le Nouveau-Brunswick fait figure d’endroit où il fait le mieux vivre au Canada, citant une récente étude du Conference Board du Canada.

«Edmundston est un endroit où il est possible de faire avancer des projets d’envergure. Il y existe une belle collaboration avec les communautés avoisinantes, les Premières Nations et la communauté d’affaires. Ça se voit avec le taux de satisfaction à l’endroit de l’hôpital régional et le succès de l’Édupole», a souligné le premier ministre de la province.

Avant de quitter la scène de la Place de l’Artisan, Brian Gallant a procédé au dévoilement des noms des récipiendaires de l’Ordre du Nouveau-Brunswick de 2017.

Les festivités se sont poursuivies tout au long de la journée avec des spectacles des formations musicales Radio Radio et The Lumber Jills, avant de se terminer en soirée avec des feux d’artifice.

Le maire d’Edmundston, Cyrille Simard, n’a pas raté l’occasion de prendre part aux célébrations officielles qui se déroulaient dans sa collectivité pour une deuxième fois.

«Nous sommes choyés d’avoir reçu le premier ministre et les cérémonies officielles de la fête du Nouveau-Brunswick» a affirmé le maire de l’endroit.

La fête du Nouveau-Brunswick est célébrée depuis 1976. Dans le cadre de Canada 150, des célébrations de la fête du Nouveau-Brunswick ont eu lieu plus tôt dans les communautés de Grand Bay-Westfield, de Florenceville-Bristol, de Miramichi et de Dorchester, qui ont chacune organisé des célébrations en juillet.

Le Cercle de tambours de la Première Nation Malécite de Tobique a prit part aux célébrations de la Fête du N.-B. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Le PM dévoile les récipiendaires de l’Ordre du N.-B. 2017

Profitant de son passage à Edmundston dans le cadre de la célébration officielle de la fête du Nouveau-Brunswick, le premier ministre Brian Gallant a dévoilé lundi les noms des récipiendaires de l’Ordre du Nouveau-Brunswick de 2017.

Normand Caissie, Léopold Thériault et Donat Lacroix sont au nombre des dix nouveaux membres de l’Ordre du N.-B.

Originaire de Richibucto, Normand Caissie a été fait membre de l’Ordre du N.-B. pour son remarquable travail dans le développement économique de sa collectivité et de la province.

Le même honneur revient à Léopold Thériault, de Tracadie, pour son leadership considéré exceptionnel dans la fabrication de structures d’acier et pour sa générosité légendaire, son engagement communautaire et son dévouement envers la jeunesse.

Donat Lacroix, de Caraquet, est quant à lui été fait membre pour sa contribution qualifiée d’exceptionnelle dans le but de faire connaître la culture et les traditions acadiennes et francophones par sa musique.

Les autres récipiendaires sont Raimo Kokkonen, Susan Chalmers-Gauvin, Jacqueline Webster, le Dr Michael Perley, Measha Brueggergosman, Erminie Cohen et Richard J. Currie.

L’Ordre du Nouveau-Brunswick a été établi en l’an 2000 pour rendre hommage aux personnes qui ont fait preuve d’excellence et se sont distinguées par leurs réalisations dans leur domaine.

Plus de 150 personnes éminentes ont été intronisées à ce jour.

L’Ordre du N.-B. sera officiellement remis aux nouveaux membres au cours d’une cérémonie qui se tiendra à la Résidence du gouverneur à l’automne.