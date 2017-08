Grand-Sault: 100 bienfaiteurs entendent soutenir des organismes caritatifs

Lily Durepos, Luc M. Levesque, Audrey Poitras et Karen Morin sont à l’origine de ce regroupement de la région de Grand-Sault qui tire son origine d’un mouvement nord-américain né à Jackson au Michigan. - Gracieuseté

Un groupe de bénévoles de la grande région de Grand-Sault entend se joindre au mouvement nord-américain 100 women who care, 100 men who care / 100 men who give a damn.

À l’image des autres chapitres dispersés un peu partout à travers le monde, le groupe entend soutenir des organismes de bienfaisance de cette région située entre les municipalités de Saint-Léonard et de New Denmark.

Le dernier venu de ce mouvement qui a pris naissance en novembre 2006, à Jackson, au Michigan, se nomme Région de Grand-Sault: On 100 Souci.

Il a été créé par Luc M. Levesque, Audrey Poitras, Lily Durepos et Karen Morin.

Le concept, importé des États-Unis, est fort simple. Il consiste à réunir, deux fois par année, une centaine de personnes qui acceptent à chaque occasion de faire don de 100$ à un organisme de bienfaisance de la région désignée.

En guise d’exemple, lors de leur première réunion d’une durée d’une heure, le chapitre de Jackson a recueilli 10 000$ qui ont été consacrés à l’achat de 300 berceaux pour bébés qu’ils ont remis à un organisme communautaire de leur ville.

Même s’il existe aujourd’hui plus de 350 chapitres similaires en Amérique du Nord, le mouvement est demeuré absent jusqu’à ce jour des communautés acadiennes et québecoises.

Selon Luc M Levesque, le regroupement de la région de Grand-Sault serait vraisemblablement le premier chapitre francophone depuis la création du mouvement.

Malgré son très jeune âge, le regroupement est toutefois déjà doté de sa propre page Facebook et figure dans la liste des groupes autorisés que l’on retrouve sur la page web officielle du mouvement mondial.

Les organisateurs ont bon espoir d’atteindre le chiffre magique de 100 participants d’ici la tenue de sa réunion inaugurale, prévue le 13 septembre, à 18h, à la Marina de Grand-Sault.

À ce jour, une trentaine de personnes ont répondu favorablement à l’appel du quatuor à l’origine de la création du regroupement Région de Grand-Sault: On 100 Souci.

«Sa composition est variée, ce sont des gens d’affaires, des couples, des groupes communautaires qui se sont engagés dans le projet jusqu’à maintenant», a fait savoir Luc M Levesque.

Près de 30 organismes de bienfaisance enregistrés de la région de Grand-Sault ont été identifiés et figurent dans une liste préliminaire d’organisations qui pourraient mettre la main sur de précieux dollars.

Le nombre de bénéficiaires étant grand, les responsables du regroupement inviteront, deux fois par années, trois de ces organismes à faire une courte présentation de cinq minutes afin d’expliquer les raisons pour lesquels ils devraient bénéficier de ces dons, à l’image de l’émission de télévision Dans l’œil du dragon.

Les responsables du regroupement affirment que celui-ci sera entièrement administré par des bénévoles et que la totalité des dons reçus ira aux organismes de bienfaisance.