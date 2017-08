Incendie de l’église de St-Bartholomew: aucun suspect un an plus tard

Une petite paroisse de Kent a été dispersée en raison d’un incendie criminel qui a détruit son église, l’an dernier. La GRC n’a toujours pas mis la main au collet de l’auteur du crime, qui serait aussi responsable de 80 autres incendies suspects qui ont eu lieu dans la région.

Les paroissiens de St-Bartholomew, à Bass River, se sont vite rendu compte qu’ils n’arriveraient pas à reconstruire leur église.

Il y a près d’un an, l’édifice construit en 1876 par l’Acadien Marcel-François Richard a été la proie des flammes dans un incendie considéré comme suspect par la GRC. Jusqu’alors, une vingtaine de personnes s’y rendaient chaque semaine pour la messe.

Après le feu, les paroissiens se sont réunis afin de déterminer si la reconstruction était envisageable. Avec les coûts associés aux normes modernes des polices d’assurance, elle ne l’était pas.

«Nous savions que nous ne réussirions pas à trouver les fonds nécessaires. Il y a de nouvelles normes et réglementations. Il aurait fallu installer une toilette et une rampe d’accès et diverses autres choses. Chaque chose implique des coûts», explique Teresa Warman, paroissienne dévouée.

La décision a eu comme effet de disperser les paroissiens. Certains vont à la messe à South Branch, d’autres à Elsipogtog ou à Harcourt.

Cet été, les restes de l’église St-Bartholomew ont été démolis et le site a été nettoyé. Mercredi, un monument commémoratif a été installé. Il comprend une image de l’ancienne église, le nom de la famille qui a donné la terre dans les années 1870 – la famille Dunlay – et les dates de la construction et de la destruction de l’église.

«C’était émotionnel», a laissé tomber Mme Warman, la voix brisée par l’émotion.

La région du centre du comté de Kent a été relativement calme au niveau des incendies cet été. Malgré cela, le chef pompier de Bass River, Mark Perry, demeure sur le qui-vive.

Le ou les auteurs des 80 incendies suspects qui ont touché la région de 2014 à 2016 n’ont toujours pas été identifiés. Tant qu’ils seront en liberté, la région est vulnérable, croit l’homme à la tête de la brigade de pompiers locale.

«Nous étions très occupés l’an dernier et soudainement ça s’est calmé. Mais une telle pause a eu lieu avant. Nous avions eu beaucoup d’incendies à un moment donné et puis tout s’est arrêté pendant six à huit mois… ensuite, ç’a repris de nouveau en 2016.»

«Le fait qu’ils (les coupables) courent toujours me rend inconfortable. Ils avaient brûlé de bons chalets. Il aurait pu y avoir du monde qui dormait à l’intérieur.»

Un retour des pyromanes aurait des conséquences potentiellement dévastatrices dans Kent. Comme le reste de la province, le comté situé au nord de Moncton fait l’objet d’un indice de feu élevé.

«J’espère qu’ils ne recommenceront pas cet été, parce que c’est vraiment sec. Ça ferait beaucoup de dégâts si un incendie prenait durant la nuit.»

De 2014 jusqu’à l’automne dernier, des feux ont été allumés délibérément pendant la nuit dans des résidences, des chalets, des granges des remorques et des véhicules vacants ou abandonnés. Les communautés de Saint-Paul, d’Harcourt, de Beersville, de Pine Ridge, de Saint-Norbert et de West Branch ont été victimes du ou des malfaiteurs.

Au début de la semaine dernière, Échec au crime a tenté de relancer l’enquête de la GRC des incendies criminels.

Pour sa part, Mme Warman préfère ne pas penser à celui ou ceux qui ont mis le feu à son église.

«Même s’ils les trouvent, ça ne va jamais ramener l’église. Quand c’est arrivé, j’étais tellement triste… tellement triste.»