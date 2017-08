La Ruée de Tracadie: populaire malgré la pluie

Après plusieurs semaines de temps sec dans la Péninsule acadienne, la pluie tant attendue a presque eu raison de La Ruée de Tracadie, l’une des activités les plus courues de la région. Bien que l’événement ait été reporté du 6 au 7 août, sa popularité ne se dément pas.

La populaire Ruée de Tracadie, qui attire annuellement plusieurs milliers de personnes, avait initialement été annulée, mais elle a finalement été remise au lendemain par le comité organisateur.

Comme à l’habitude, la rue Principale de la municipalité était fermée à la circulation pour l’occasion. Les piétons étaient invités à découvrir les nombreux kiosques vendant de la nourriture, de l’artisanat, des bijoux et d’autres produits, ainsi qu’une exposition de voitures.

Les spectacles annoncés dans la programmation de la Ruée ont toutefois eu lieu dimanche comme prévu en fin d’après-midi sous un chapiteau. L’événement gratuit a mis en vedette Jean-Marc Couture, Andy Bastarache ainsi que Maxime Forbes, Zack Lane et Steeve LeBreton.

Pierrette Brideau, de Bathurst, a souvent visité la Ruée. Elle souhaitait un jour y participer comme exposante. Elle a réalisé son objectif et, pour l’occasion, elle a placé en vendre des produits qu’elle avait fabriqués. Avec l’aide sa cousine Michelle, elle s’est installée derrière une petite table où elle vendait des produits réalisés au crochet.

«Nous avons rencontré beaucoup de monde. C’est plaisant. Ça fait plusieurs années que je me suis dit que je viendrais. Cette année, j’ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit que j’irais. Je veux avoir du plaisir, rencontrer des gens, discuter et aussi voir d’autres exposants.»

Pour Mme Brideau, le crochet est surtout un passe-temps, mais c’est aussi sa façon de perpétuer des activités traditionnelles.

«Il y a beaucoup de choses qui disparaissent. Les jeunes ne connaissent pas toujours la différence entre le crochet et le tricot par exemple, c’est donc une façon de conserver nos traditions.»

PIerrette Brideau, de Bathurst, vend des produits qu’elle fabrique à la main. – Acadie Nouvelle: David Caron

La passion des bijoux artisanaux

Caroline Robichaud, originaire de Shippagan, connaît bien la Ruée. Depuis quelques années, elle vient y vendre des bijoux artisanaux qu’elle fabrique à partir de pierres trouvées sur les plages du Nouveau-Brunswick.

Son entreprise, Mer-Sea, utilise des méthodes artisanales pour polir les pierres.

«Il y a plusieurs techniques, mais j’aime bien les techniques d’antan. Il y a cinq étapes. À chaque étape, j’ajoute des pierres, de l’eau et de l’abrasif dans un baril qui tourne 24 heures sur 24. Ça prend un mois et demi pour compléter les cinq étapes. La beauté du procédé c’est que la pierre garde sa forme naturelle et elle en ressort tellement bien polie que je n’ai pas besoin d’ajouter du vernis.»

Les passionnées de voitures anciennes

On trouve un peu de tout à la Ruée, y compris une exposition de voitures anciennes. Nicole et Jean-Guy Fournier, d’Inkerman, sont les fiers propriétaires d’une Plymouth Club Coupe, Special Deluxe fabriqué en 1947.

Ce type d’événements permet au couple de rencontrer d’autres gens qui partagent la même passion.

«On rencontre toute sorte de monde et on revoit des chums partout», lance Jean-Guy Fournier.