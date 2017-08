Le village «légendaire» du Madawaska fait jaser

Le chroniqueur Rino Morin Rossignol dit imaginer un projet socioculturel majeur dans lequel se retrouveraient quelques pavillons thématiques bâtis à la fine pointe de la technologie et dans le plus grand respect des normes environnementales. - Archives

La chronique «Madawaska: un merveilleux village?» de l’auteur Rino Morin Rossignol, publiée mercredi dans les pages de l’Acadie Nouvelle, a suscité de nombreuses réactions.

Plusieurs lecteurs du quotidien et chefs de file du Madawaska ont prêté une grande attention à ce texte au titre fort évocateur.

Dans le cadre d’une grande réflexion, Rino Morin Rossignol lance l’idée d’élaborer un projet spectaculaire: la création du merveilleux village «légendaire» du Madawaska.

«Le projet: créer un village ‘’légendaire’’ du Madawaska mettant en vedette ses fondateurs, ses bâtisseurs, ses artistes, ses inventeurs, ses sportifs, ses politiciens, ses artisans, ses musiciens, ses éducateurs, ses travailleurs, ses journalistes, ses religieux, ses vedettes et leurs réalisations», peut-on lire dans sa chronique.

L’auteur entend préciser un peu plus en détail sa vision d’ici très peu de temps et déclare demeurer à l’affût des réactions et des commentaires d’ici là.

Il admet que le projet peut porter à confusion.

Chose certaine, le chroniqueur est loin de vouloir souhaiter la construction dans le Madawaska de l’équivalent du Village historique acadien de Bertrand.

«Au lieu de s’en tenir exclusivement à l’histoire officielle de la région, on opte plutôt pour présenter la légende de ses six peuples fondateurs (et plus) à travers ses personnages, sa mythique République, etc., tout en accordant, bien sûr, le rôle central de la fondation du Madawaska à l’Acadie installés à Saint-Basile en 1785 grâce aux Malécites», explique Rino Morin Rossignol.

Selon le maire d’Edmundston, il y a lieu de mettre en valeur et de faire rayonner la culture du Madawaska.

«Quarante ans après la création de la Foire brayonne et avec les concepts de République du Madawaska et des Brayons, il y a lieu de rallier les gens avec une formule qui ferait également en sorte d’attirer davantage de touristes», explique Cyrille Simard.

«On verra quelle sera la réaction des gens, mais il y a du potentiel pour faire quelque chose d’intéressant et d’original qui reflète les gens de la région», d’ajouter le maire d’Edmundston.

Selon lui, il y a lieu de doter le Madawaska d’infrastructures permettant de faire en sorte que la région devienne une destination touristique et non pas un simple lieu de transition pour les voyageurs, comme c’est souvent le cas.

Cyrille Simard dit souhaiter une réflexion au sujet de ce projet.

«C’est intéressant comme concept, reste à savoir à quoi ça va véritablement ressembler et s’il y avait un véritable engagement de la communauté à l’endroit du projet pour le faire avancer.»

La députée de la circonscription d’Edmundston Madawaska Centre, Madeleine Dubé, dit avoir hâte de lire une prochaine chronique sur le même sujet.

«Je trouve que c’est une merveilleuse idée que de mettre en évidence notre histoire ainsi que les personnes clés qui ont bâti notre présent», a indiqué celle qui agit à titre de leader parlementaire de l’Opposition officielle à l’Assemblée législative.

Le maire de la Communauté rurale du Haut-Madawaska, Jean-Pierre Ouellet, affirme pour sa part que le projet pourrait être rassembleur pour les communautés de la région, s’il voit le jour.

«Il serait intéressant de voir ce que ça pourrait donner, sous quelle forme ça pourrait se faire. Dans un monde idéal, toutes les communautés doivent se sentir partie prenante de ce projet-là.»

Toujours selon Jean-Pierre Ouellet, un village légendaire du Madawaska serait le bienvenu dans une région qui compte somme toute un nombre limité d’attraits touristiques.

«Ça prend du leadership pour mener à terme un tel projet. Il y a eu d’autres idées qui ont été proposées dans le passé et qui se sont avéré être des feux de paille», a quant à lui affirmé Luc Michaud, le président de la Chambre de commerce de la région d’Edmundston.

Le sénateur Percy Mockler en est un autre qui a lu la chronique de Rino Morin Rossignol avec intérêt.

«C’est vrai, comme le dit l’auteur, qu’il faut penser grand et voir loin», a indiqué d’entrée de jeux le politicien originaire du Madawaska.

Selon lui, il faut aller encore plus loin qu’un seul village légendaire du Madawaska.

«Parlons d’une grande ville qui bouillonne et qui va se développer avec Énergie Est, ses ressources naturelles et des infrastructures en transport», insiste le sénateur.

Le projet de village légendaire de Rino Morin Rossignol semble vouloir prendre forme.

