Campbellton: un monument érigé en honneur à la communauté micmaque

La Ville de Campbellton soulignera son amitié avec la communauté micmaque de Listiguj, en érigeant un monument en son honneur.

Il s’agira d’un wigwam, sorte de tipi, avec un historique de la réserve Listiguj, L’oeuvre prendra place près du phare de Campbellton, sur la promenade riveraine, en 2018.

«N’importe qui va pouvoir venir voir, apprendre, lire notre histoire. Ce sera permanent et non un événement d’un jour, ce qui va vraiment démontrer notre partenariat avec Campbellton. Ça commence juste et j’ai hâte de voir ce que nous ferons ensemble dans le futur», a déclaré le chef de bande Darcy Grey.

Depuis qu’elle a été élue en 2016, la maire de Campbellton tenait à reconnaître publiquement la contribution des Premières Nations de Listuguj.

«Nous avions des monuments pour les Acadiens et pour les Écossais, mais rien pour les Micmacs. C’était le temps d’avoir une reconnaissance pour eux qui investissent plus de 50 millions $ par année dans notre collectivité. C’est à nous de faire les changements nécessaires pour joindre les deux communautés amies. Pour longtemps, le pont (J.C. Van Horne) nous a divisés au lieu de nous rapprocher», a expliqué Stéphanie Anglehart-Paulin.

Dans un objectif de réconciliation, une quarantaine de personnes se sont rassemblées au centre civique, jeudi – micmacs et non autochtones – pour une activité appelée «exercice de couvertures». Les couvertures symbolisent les terres qui leur appartenaient. Durant près d’une heure, des intervenants du Listiguj ont relaté l’histoire des Autochtones, ne passant pas sous silence leurs souffrances, leurs humiliations et leur assimilation. Les participants servaient de figurants.

La lieutenant-gouverneur Jocelyne Roy-Vienneau était présente, ainsi que le député fédéral du Madawaska-Restigouche, René Arseneault.

«Cet événement d’aujourd’hui (jeudi) est une célébration de l’amitié, du partage et de la compréhension. C’est prendre conscience de notre histoire, afin de mieux planifier notre avenir», a déclaré Mme Roy-Vienneau à l’issue de l’événement.

Roseann Martin, de Listiguj, a raconté les drames de sa vie, lorsqu’elle a été arrachée à sa grand-mère à l’âge de 5 ans pour intégrer un pensionnat autochtone.

«C’est encore blessant après toutes ses années, a-t-elle dit en larmes. Je me souviens de ma première journée au pensionnat. J’avais de longs cheveux et on me les a coupés très court. C’est aussi le jour où les abus physiques, émotionnels, mentaux et sexuels ont commencé. J’ai aussi perdu ma langue, ma culture et ma spiritualité.»

Adolescente, elle sombré dans la drogue et dans l’alcool, croyant pouvoir apaiser ses tourments. Après des tentatives de suicide, elle a eu un sursaut. Elle a cessé de consommer et a réappris sa langue maternelle.