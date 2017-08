Une cinquantaine de canons enneigeront le centre de ski Sugarloaf

Il neigera tôt cet hiver au centre de ski du parc provincial Sugarloaf d’Atholville. Et cette première neige risque fort bien d’être… artificielle.

Bien que l’été bat toujours son plein, un fait demeure, il ne reste qu’environ quatre maigres mois avant l’arrivée des premiers flocons de neige. Et selon toute vraisemblance, la neige artificielle devrait être au rendez-vous au Sugarloaf.

Aucun travail de préparation n’a toutefois encore été entrepris depuis que la province a annoncé, en décembre, qu’elle doterait le centre de ski de cette technologie.

e fait, les soumissions visant l’installation du système et des canons à neige viennent tout juste de se terminer. Et c’est la compagnie Design Built Mechanical de Charlo qui se chargera des travaux au coût de 2,8 millions $.

«Les plans ont été finalisés au cours des derniers mois afin de nous permettre d’aller en soumission pour le projet. Les travaux devraient débuter sous peu et, à ce stade, on croit que si tout va bien, ce sera prêt pour le début de la saison», indique le directeur du parc, Greg Dion.

Selon M. Dion, le projet consiste à installer quelque 25 perches à neige fixes et 25 autres mobiles. Les perches fixes et les raccords au système d’alimentation en eau (bornes) seront placés stratégiquement afin d’alimenter les deux pentes les plus achalandées du parc, la Sunshine et le parc à neige, tout comme le haut et le bas du remonte-pente et la piste pour débutants (Bunny Hill). Les perches mobiles pourront être déplacées selon les besoins à ces endroits puisqu’elles sont limitées à un champ d’action d’environ 100 pieds d’une borne d’eau.

L’eau servant pour les perches sera puisée dans l’étang situé au pied de la montagne, en face du chalet principal. Il s’agirait là d’une solution beaucoup moins coûteuse que d’alimenter le système par l’entremise des lacs situés en haut de la montagne. Ce faisant, il est fort probable – pour des raisons de sécurité – qu’il n’y ait plus de patinoire extérieure sur l’étang.

«On étudie la possibilité de la déménager à un autre endroit», confirme M. Dion.

Selon lui, installer toute la tuyauterie dans les pentes risque fort d’être la portion facile du projet.

«Ce qui risque de prendre le plus de temps, c’est de construire toute la station de pompage, installer les compresseurs et mettre tout en place afin d’être en mesure de puiser l’eau de l’étang. C’est vraiment un gros projet», affirme le directeur.

La commande de certaines pièces d’équipement risque également de prendre un moment.

«On va tout préparer de sorte que ce soit prêt lorsque ça arrivera, car l’idée est d’être prêt pour cet hiver, d’avoir le système fonctionnel pour le début de la saison et de nous permettre de commencer le plus tôt possible. Ce que l’on souhaite maintenant, c’est du froid, car les canons fonctionnent à leur plein potentiel à des températures de -3 à -20 degrés Celsius», ajoute-t-il.