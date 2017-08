Feux de forêt: la pluie des derniers jours n’a pas suffi

La pluie des derniers jours n’a pas suffi à mettre fin au temps extrêmement sec dans les forêts du Nouveau-Brunswick, selon un responsable provincial. L’indice de feu dans la province est toujours à son plus haut niveau depuis deux décennies.

Certaines régions du Nouveau-Brunswick ont reçu jusqu’à 30 millimètres de pluie ces derniers jours; une quantité qui est loin d’être suffisante, constate Roger Collet.

«Nous n’avons même pas reçu toute la pluie que nous attendions. Ç’a juste mouillé la surface et ça varie beaucoup d’un endroit à l’autre dans la province. Ça n’a pas changé grand-chose», affirme le responsable provincial de la lutte aux incendies de forêt.

«C’est encore très sec dans la terre. Sous la surface, il n’y a pas beaucoup d’eau. Si nous n’avons pas de pluie dans deux ou trois jours, ça va redevenir aussi sec que ça l’était la semaine dernière.»

Le ministre du Développement de l’énergie et des ressources, Rock Doucet, a émis un arrêté ministériel, jeudi, pour limiter les activités industrielles en forêts en raison du risque élevé d’incendie. Il est notamment interdit de récolter, de transporter et d’éclaircir des arbres ou de préparer des sites entre midi et 20h.

L’arrêt demeure en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

«Nous continuons à faire des évaluations chaque jour pour voir si ça change. Si nous pouvions avoir une journée de pluie ou deux, ça ferait une grosse différence», résume M. Collett.

Malheureusement pour lui et son équipe, Environnement Canada ne prévoit pas de véritables précipitations sur la plupart des régions du Nouveau-Brunswick avant dimanche.

La province comptait seulement un incendie de forêt hors de contrôle, mardi en fin de journée, dans la région de Halcomb, à l’ouest de Miramichi. Un autre feu au nord-ouest de Moncton avait été maîtrisé.

La pluie du week-end a cependant permis de lever partiellement l’interdit de brûlage sur la totalité du territoire néo-brunswickois. Mardi, il était permis de faire des feux de camp partout dans la province de la tombée de la nuit jusqu’au matin. L’interdiction demeure cependant en vigueur durant la journée.