Papier toilette rationné: le foyer de soins surveillé par le N.-B.

Une lettre adressée aux résidents du Manoir Notre-Dame a créé la polémique et suscité l’attention publique. - Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Le ministère du Développement social a enquêté auprès du Manoir Notre-Dame de Moncton, à la suite d’une plainte concernant le rationnement de papier de toilette dans l’établissement.

Dans une lettre datée du 2 août, la direction de la résidence a annoncé à ses occupants qu’ils n’auraient désormais pas droit à plus de deux rouleaux de papier hygiénique par semaine.

«À la suite d’une augmentation des coûts généraux de l’établissement, nous devons effectuer des compressions à certains de nos services offerts», précisait la note adressée aux résidents.

La directive s’est attiré les foudres de proches de résidents et de nombreux internautes.

Valmont Robichaud, propriétaire du Manoir Notre-Dame, a assuré mardi qu’il n’avait jamais eu l’intention de rationner le papier de toilette dans son établissement.

En entrevue avec l’Acadie Nouvelle, il affirme que ses employés ont mal interprété ses directives et que la lettre expédiée aux résidents a été mal rédigée.

«C’est une mésentente, habituellement je signe toutes les lettres. Celle-ci, ils l’ont écrit sans me le demander, je ne l’ai jamais approuvée», déclare Valmont Robichaud.

Il explique que son objectif était de s’attaquer aux abus. «On voulait simplement que les résidents arrêtent de stocker le papier de toilette et de le cacher dans leur chambre parce que certains en avaient 20 rouleaux et d’autres n’en avaient pas. On ne voulait pas leur couper.»

Le propriétaire ajoute qu’une nouvelle note sera envoyée aux résidents leur assurant que le foyer continuera de fournir tous les articles de toilette nécessaires.

De son côté, le ministère du Développement social confirme avoir reçu une plainte à ce sujet. Une brève enquête a été menée par les fonctionnaires qui ont obtenu des explications similaires de la part du propriétaire.

«Le mémo reçu par les résidents la semaine dernière était inacceptable. Les employés du ministère ont parlé avec le propriétaire du foyer, qui nous a assuré que son intention n’avait jamais été d’arrêter de fournir des articles de toilette et que le mémo envoyé aux résidents était mal écrit, causant un malentendu», précise Erin Illsley, un porte-parole.

«Le ministère continuera de surveiller la situation.»

Foyers de soins sous-financés

Mardi, l’Association francophone des établissements de soins spéciaux du Nouveau-Brunswick (AFESSNB) a réagi à cette affaire par voie de communiqué.

«Même si l’association ne supporte pas une suppression de la quantité de papier hygiénique fourni aux résidents, elle comprend que certains propriétaires de foyer sont aux prises avec des situations financières difficiles et essaient divers moyens pour s’en sortir.»

La présidente, Nathalie Blanchard, estime que la direction du foyer aurait dû cibler d’autres dépenses, mais elle juge que «les doigts ne sont peut-être pas pointés dans la bonne direction».

Depuis plusieurs mois, l’association réclame l’augmentation de la subvention journalière que les propriétaires reçoivent par résident. Le ministère du Développement social subventionne les places des aînés dans les foyers de soins spéciaux en octroyant jusqu’à 80,70$ par résident, par jour.

Selon George Cormier, directeur général de l’AFESSNB, ce montant est largement insuffisant. Les subventions accordées par la province n’ont pas suivi le rythme de l’inflation, si bien que certains n’arrivent plus à faire leurs frais.

«La hausse des prix pour l’électricité, la nourriture et les taxes, ce sont des coûts qui ont été absorbés par les propriétaires. C’est très difficile et ça crée des situations délicates pour tout le monde.»

Une rencontre a eu lieu en juin avec la ministre des Aînés et des Soins de longue durée, Lisa Harris. Les propriétaires espèrent aussi obtenir un assouplissement des règlements, notamment la réduction du nombre d’employés en poste la nuit ou du ratio de personnel infirmier sur le plancher.

«Le ministère était supposé régler la situation, mais rien n’a été résolu», regrette George Cormier.

«De plus en plus de situations similaires vont se présenter, croit-il. Il y a des pressions qui forcent les propriétaires à faire des choix qu’ils ne feraient pas autrement.»

Jean-Luc Bélanger, directeur général de l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick, est d’avis que les compressions ne doivent pas se faire sur le dos des aînés.

«On trouve ça invraisemblable qu’un foyer de soins aille jusqu’à limiter la quantité de papier de toilette pour rationaliser sa gestion financière», dit-il.

«On ne connaît pas la situation financière de tous les foyers de soins. Est-ce qu’ils sont vraiment en difficulté? On ne sait pas de quelle façon la gestion est faite parce que ce sont des établissements privés qui cherchent à faire des profits.»

Il note que les résidents de foyers de soins forment une population vulnérable et souvent isolée.

«Beaucoup d’aînés ont peur de perdre leur place ou qu’on s’occupe moins d’eux. Si un proche n’intervient pas publiquement, ils ne vont rien faire, ils n’osent pas faire de plainte et subissent.»