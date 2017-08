Roch Voisine gâte ses admirateurs et des golfeurs à Edmundston

Une pléiade de personnalités et de golfeurs ont envahi les allées du Club de golf Fraser d’Edmundston afin de participer au populaire Tournoi de golf des célébrités Roch Voisine.

Présenté mardi, l’évènement fort attendu vise à amasser des fonds au profit de la Fondation Bob Fife.

L’organisme a comme principale mission d’offrir des repas chauds à des élèves dans le besoin, fréquentant les écoles de la région du Madawaska.

La fondation permet ainsi d’aider annuellement près de 150 élèves des écoles situées sur un vaste territoire compris entre St-François de Madawaska et Ste-Anne-de-Madawaska.

Plus de 200 participants ont pris part au tournoi qui était de retour après une pause de deux ans.

«C’est l’évènement phare de la Fondation Bob Fife, ce qui permet d’amasser le plus d’argent durant l’année», explique d’entrée de jeux le chanteur Roch Voisine, qui est associé au tournoi depuis déjà 12 ans.

Connu pour ses talents de hockeyeur, le golf n’est pas un mystère pour l’artiste originaire de Saint-Basile.

«Je ne joue presque plus au golf, faute de temps, mais j’ai déjà été pas pire. J’ai déjà joué la normale, mais habituellement, mon handicap se situe à huit», a raconté le chanteur, au milieu d’une séance de photographies avec des admirateurs venus à sa rencontre.

De nombreux artistes

La bonne vieille formule éprouvée du Tournoi de golf des célébrités Roch-Voisine était encore de mise cette année. Elle consiste à former une cinquantaine d’équipes composées de quatre golfeurs qui sont accompagnées sur le terrain d’une célébrité.

De nombreux artistes, surtout issus du domaine de la chanson et de la télévision, ont répondu à l’appel de Roch Voisine.

Les comédiens Carl Marotte, Robert Marien, Emmanuel Auger ont ainsi arpenté les allées du Club Fraser, aux côtés d’artistes tels que Maxime McGraw, Bruno Labrie, Joe Bocan, Joannie Benoit, Matt Laurent, Étienne Drapeau, Mélissa Ouimet, Céleste Lévis, Danny Boudreau et Mélissa Bédard.

Pour Mélissa Bédard, il s’agissait d’une toute première expérience sur le terrain de golf.

La chanteuse, révélée dans l’édition 2012 de la série de télé-réalité Star Académie, n’était nullement effrayée à l’idée de frapper ses premières balles de golf.

«J’ai une bonne expérience et un certain talent au mini-putt. J’espère en tirer profit pour bien paraitre sur le terrain», a lancé Mélissa Bédard, tout en prenant place à bord de sa voiturette de golf.

À l’inverse, le chanteur Bruno Labrie était loin de se retrouver en terrain inconnu, lui qui figurait parmi les 15 meilleurs golfeurs juniors au Québec au tournant des années 2000.

«Avec la musique, c’est certain que je joue au golf un peu moins souvent, mais ça ne se perd quand même pas», a affirmé l’artiste issu de la troisième cuvée de Star Académie.

Pour la chanteuse acadienne Joannie Benoit, l’ambiance qui régnait au Club de golf Fraser d’Edmundston était merveilleuse.

«Avec une cause comme celle-là, c’est ensemble que l’on peut faire la différence et m’associer à la Fondation Bob Fife pour une deuxième année me tenait à cœur», a indiqué cette autre ex-académicienne avant de s’élancer sur les verts.

En entrevue, Roch Voisine a dit ignorer quel montant d’argent sera amassé dans le cadre du Tournoi de golf des célébrités. En 2015, l’événement avait permis de récolter une somme de 80 000$.