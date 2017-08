Sud-Est: les homardiers ont pris le large rempli d’espoirs

Une nouvelle saison de pêche au homard est lancée dans le détroit de Northumberland. Mardi, à 6h, les homardiers du Sud-Est et de Kent ont largué les amarres et sont partis au large afin de déposer leurs casiers en mer.

Denis Gallant, son fils Mathieu, et une quinzaine d’autres pêcheurs ont quitté le quai de Cap-des-Caissie, à Grande-Digue, tôt mardi matin pour une nouvelle saison de pêche.

Si certains homardiers éprouvent de la nervosité le premier matin de la pêche, les Gallant parviennent habituellement à maîtriser leurs émotions. Les deux hommes ont même réussi à avoir une bonne nuit de sommeil, dans la nuit de lundi à mardi.

«Moi je dors toujours bien. Ça ne me dérange plus. Il y en a peut-être que ça dérange, mais pas moi», assure celui qui pêche depuis un peu plus de 35 ans.

«Hier soir (lundi), il n’y avait pas de trouble», ajoute son fils.

«Mais le matin c’est un peu plus stressant. Il n’y a rien de majeur à faire le matin, autre que de s’assurer que les gars sont levés. Une fois que les gars sont debouts, le niveau de stress baisse pas mal.»

La plupart des pêcheurs feront deux voyages mardi afin de déposer leurs casiers. Les premiers débarquements sont prévus mercredi. C’est à ce moment que les pêcheurs auront une meilleure idée de la qualité des captures en ce début de saison – une phase critique de la pêche de fin d’été.

«C’est demain (mercredi) la journée. C’est là qu’on verra s’il y a du homard. On va souhaiter qu’il y en ait», mentionne Mathieu Gallant.

Les pêcheurs sont relativement optimistes par rapport à la pêche cette année. Des indices provenant des scientifiques du ministère des Pêches et des Océans laissent conclure que le homard est abondant. De plus, la demande pour le «roi des crustacés» est plus élevée qu’elle ne l’a jamais été à l’international.

«Le prix devrait être raisonnable. Il a été bon ce printemps (dans le golfe du Saint-Laurent), donc, espérons que ça continuera comme ça. On est la seule petite zone qui pêche le homard à ce temps ici de l’année. On espère donc que le prix sera bon», affirme Denis Gallant.

Depuis que Mathieu Gallant a obtenu son propre permis de pêche, en 2007, un esprit de compétition amical s’est installé entre son père et lui. Denis Gallant concède que la plupart des années, son fils a les plus gros débarquements.

«Ça fait de la compétition dans la famille. Ils travaillent plus dur que moi, donc il en prend toujours un peu mieux… mais ce n’est pas loin», explique-t-il en riant.

La météo s’annonce bonne pour la première semaine de pêche, outre quelques précipitations, mardi. MétéoMédia prévoit des temps généralement ensoleillés et des températures de 23 à 26 degrés jusqu’à mardi prochain.

La zone de pêche du détroit de Northumberland, aussi connue comme la zone 25, s’étend de Pointe-Sapin à Pugwash, en Nouvelle-Écosse, et comprend les quais du sud-ouest de l’Île-du-Prince-Édouard. Lancée mardi, la pêche de 60 jours se terminera en début octobre.

La force du huard pourrait faire mal aux pêcheurs

Les membres de l’industrie qui suivent le taux de change de près ont eu la frousse au début juillet quand la valeur du dollar canadien a grimpé en flèche en raison d’une hausse du taux d’intérêt de la Banque du Canada.

Dans les jours précédents le début de la pêche, il s’agissait d’un sujet chaud sur les quais: si la tendance se maintient, les exportations vers les États-Unis en souffriront, ce qui pourrait avoir des conséquences néfastes sur la valeur des débarquements.

Au cours des deux dernières semaines, la valeur du huard par rapport au dollar américain a baissé progressivement, passant de 80,4 cents US à un peu moins de 79 cents US. À pareille date l’an dernier, il était d’environ 76 cents US.

Certains pêcheurs estiment que la hausse n’est pas suffisante pour provoquer une baisse des prix aux quais. Dans un communiqué de presse publié par le Conseil canadien du homard, des propriétaires d’usine et des exportateurs ont fait savoir qu’ils ne sont pas du même avis.

«Le taux de change est une variable clé dans l’échange international. L’industrie du homard subit une lourde perte», affirme Stewart Lamont, directeur général de Tangier Lobster Company, exportateur de homard vivant.

«Ça fait mal à l’industrie du homard, les communautés où des usines opèrent et la région entière des Provinces atlantiques», ajoute Jerry Amirault, président de l’Association des transformateurs de homard du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse.

Les pêcheurs de homard apprennent habituellement quel prix ils recevront pour leurs prises au cours de la première semaine de pêche. D’ici là, ils se croisent les doigts et espérent que la hausse de la demande en Europe et en Asie suffira à annuler les effets du taux de change.