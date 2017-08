Un grand requin blanc inquiète les plaisanciers de la Nouvelle-Écosse

Un grand requin blanc qui a été détecté près de Halifax convainc certains plaisanciers à demeurer sur la terre ferme.

C’est le deuxième individu de cette espèce à être répertorié le long des côtes de la Nouvelle-Écosse en l’espace d’un mois – le troisième depuis novembre.

Un abonné du réseau social Twitter a blagué que le requin était «un peu trop près pour mon confort» après que l’animal qui pèse 600 kg a été signalé le long des côtés de Mahone Bay – une ville touristique située à environ 85 km de Halifax.

Hilton, qui a été étiqueté par le groupe de recherche Ocearch en Caroline du Nord en mars, nage dans les eaux de Mahone Bay depuis dimanche.

Rebecca South, de Mahone Bay, affirme qu’elle et ses amis ont annulé leur sortie en mer prévue mercredi.

«Il arrive que les requins confondent les planches de surf avec des phoques. Nous avons discuté de la question et décidé d’annuler» a indiqué celle qui est propriétaire d’un restaurant.

Un porte-parole d’Ocearch a affirmé que les grands requins blancs pourraient se rendre à l’île de Sable, dans les eaux néo-écossaises, afin de se reproduire.

Hey @SharkSavannah, come on up. Lots of good eating here! @OCEARCH @ChrisOCEARCH pic.twitter.com/bXBskQZrCG

— HiltonTheShark (@HiltonTheShark) August 7, 2017