Réouverture du bureau de Pêches et Océans à Kedgwick

D’un seul agent de Pêches et Océans Canada (MPO) sur le terrain, le Restigouche passera à huit à compter du printemps prochain grâce, notamment, à la réouverture du bureau de Kedgwick.

L’annonce de la réouverture du bureau de Pêche et Océans Canada à Kedgwick, effectuée au début du mois par le ministre fédéral Dominic LeBlanc, en a surpris plus d’un.

C’est le cas du directeur du Conseil de gestion du bassin versant de la Rivière Restigouche, David LeBlanc. Celui-ci n’avait jamais compris le raisonnement derrière la fermeture initiale du bureau et luttait depuis pour le retour des effectifs dans le secteur.

«On effectuait des pressions en ce sens depuis la fermeture du bureau, car on trouvait tout simplement insensé de laisser un territoire aussi vaste avec si peu de protection. Et on doit dire qu’on est très satisfait de la vitesse avec laquelle le ministre a pris position dans ce dossier», indique-t-il.

Deux employés seront ainsi affectés au bureau de Kedgwick d’ici l’automne et deux autres devraient s’y greffer au printemps prochain.

En plus de l’annonce de la mise en service du bureau de Kedgwick, le ministre LeBlanc a indiqué que le nombre d’officiers déployés à l’autre bureau restigouchois du MPO, celui de Charlo, allait être augmenté à trois, voire quatre au besoin.

D’ici le printemps donc, le nombre d’agents du MPO affectés dans la région passera d’un seul (en ce moment) à possiblement huit.

Une hausse importante et nécessaire selon David LeBlanc, car depuis la fermeture du bureau de Kedgwick en 2013, les cours d’eau de la région manquent cruellement de protection, surtout la Restigouche et ses tributaires.

«Ce qui est bien dans cette annonce, c’est que nous n’allons pas prendre les agents de Charlo et simplement les transférer à Kedgwick. On va plutôt augmenter l’ensemble des effectifs», explique-t-il.

Selon lui, le nombre de plaintes a explosé au cours des dernières années.

«C’est d’autant plus vrai dans le secteur de Kedgwick où il n’y avait tout simplement plus de présence. En fait, nous n’avions plus aucune ressource du MPO présente dans le bassin versant, ça laissait donc le champ libre aux contrevenants. Il y a un réel besoin pour davantage de patrouilles dans le bassin afin d’agir pour la protection et la conservation de la faune aquatique, mais aussi de l’habitat», exprime M. LeBlanc, soulignant par exemple les problèmes des braconnages.

Selon lui, le fait d’avoir des agents présents sur place à Kedgwick sera également plus profitable que d’avoir recours occasionnellement à des agents de l’extérieur.

«C’est important d’avoir une bonne connaissance du milieu, des points d’accès, des sentiers secondaires. Car les incidents ne se déroulent pas nécessairement dans les zones plus achalandées et faciles d’accès. Nous avons beaucoup de petits segments de rivières – la Patapédia, la Little Main, la Upsalquitch – qui méritent également qu’on aille jeter un coup d’œil», mentionne M. LeBlanc.

Une rivière qui a soif

Les faibles précipitations survenues en juillet dans le nord de la province ont des conséquences sur le niveau des rivières. Si on ne parle pas de records, il n’en demeure pas moins que les niveaux d’eau sont très en deçà de la moyenne pour cette période de l’année.

Selon le directeur du CGBVRR, David LeBlanc, ces faibles niveaux d’eau ont des répercussions sur la pêche sportive. Certains camps de pêche auraient annoncé qu’ils fermaient temporairement leurs portes jusqu’au retour de niveaux d’eau plus convenables.

«Habituellement, les camps demeurent ouverts jusqu’en septembre. Certains d’entre eux ont toutefois décidé de fermer puisque les conditions de pêches ne sont pas bonnes. Il y a certaines portions de la rivière qui sont difficilement praticables, de sorte que ce n’est pas plaisant du tout de naviguer. Aussi, c’est plus difficile d’attraper du poisson, il y a moins de fosses et il demeure au fond des plus grosses fosses. Les opportunités sont donc plus rares», explique-t-il.

S’il y a une consolation selon M. LeBlanc, c’est bien que malgré le fait que l’eau soit basse, les nuits demeurent relativement fraîches, ce qui aide à garder la température à un niveau acceptable pour le saumon.