Trois blessés dans l’explosion d’un réservoir de propane

L’explosion d’un réservoir de propane au camping Crystal Beach, à Carter’s Point sur la rivière Saint-Jean, a fait trois blessés, samedi.

Selon la CBC, le responsable du terrain de camping, Mark Murchison, a déclaré que l’incident s’est déroulé vers 11h45.

L’homme était en train de faire des courses lorsqu’il a reçu un appel lui demandant de rentrer immédiatement.

«Alors même que nous nous approchions, nous avons pu voir de la fumée noire et des flammes de l’autre côté de la rivière. Je pensais que tout le camping était en feu.»

Selon M. Murchison, un couple et leur fille étaient dans leur roulotte quand l’explosion s’est produite. Le père a été expulsé par l’explosion et s’est précipité pour aider sa femme et sa fille à sortir.

Le responsable du terrain de camping a déclaré que la roulotte avait été complètement détruite et que l’explosion avait endommagé deux autres caravanes, mais que les pompiers lui ont dit que cela aurait pu être pire.

«Si ç’a avait été un terrain de camping où les roulottes étaient plus rapprochées, les dégâts auraient pu être beaucoup plus importants.»

Mark Murchison a ajouté que plusieurs campeurs se sont précipités sur les lieux et ont essayé de retirer les réservoirs de propane de la remorque en flamme. Quelques-uns ont même utilisé un boyau d’arrosage pour tenter de combattre les flammes, mais ils ont dû s’éloigner lorsque le feu a pris de l’ampleur.