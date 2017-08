Un week-end festif dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick

Les activités ne manqueront pas au cours de la prochaine fin de semaine dans le Nord-Ouest, alors que se dérouleront simultanément le Rendez-vous des artistes de Saint-Léonard et la Foire agricole de Saint-André

À Saint-Léonard, pour la 14e année, une centaine d’artistes-peintres et de sculpteurs seront réunis à la marina afin d’exposer leurs œuvres dans le cadre du plus important symposium du genre à se dérouler dans l’est du Canada.

Du 18 au 20 août, résidants et visiteurs auront droit à trois journées complètes d’activités et de célébrations.

Réputé pour ses cabanons servant d’abris et de lieux de création pour les peintres et les sculpteurs, le Rendez-vous permet au public d’admirer les œuvres des artistes et d’échanger avec eux.

Ce Rendez-vous pourrait bien être le dernier à se dérouler à la marina de Saint-Léonard puisque le poste de l’Agence des services frontaliers du Canada doit faire l’objet d’importants travaux.

Peintres et sculpteurs, qui proviennent du Nouveau-Brunswick, du Québec, du Maine, de l’Ontario et même de la Belgique, devraient faire leur arrivée à Saint-Léonard à partir de lundi afin de procéder à leur inscription et à l’installation de leur cabanon.

«Les artistes ont hâte d’arriver et ils se présentent bien à l’avance à Saint-Léonard, question de nous aider à nous installer», a indiqué Clarence Bourgoin, président fondateur du Symposium Rendez-vous des artistes.

Fidèles à la tradition, les organisateurs ont prévu, vendredi et samedi soir, des soupers en plein air auxquels pourront assister artistes et visiteurs.

«On va souhaiter du beau temps, car en cas de pluie ce sera un fiasco! Au moins il y a toujours les cabanons et les chapiteaux», souligne Clarence Bourgoin.

Dixième foire agricole

Au même moment, la Communauté rurale de Saint-André vibrera au rythme de la 10e Foire agricole.

Les festivités débuteront vendredi soir, avec l’ouverture officielle de la foire et la présentation du populaire «Pageant des guidounes», où plusieurs hommes vont défiler sur scène à la manière des reines des concours de beauté.

La journée de samedi sera plus familiale, avec des jeux gonflables, une mini-ferme, un tournoi de washer, une compétition de tirs de chevaux, une exposition de voitures anciennes ainsi que la présentation en soirée d’un hommage à Johnny Cash et d’un spectacle de la formation Lip Stick Rodeo.

Dimanche, les festivaliers auront droit au traditionnel défilé de la Foire agricole et à l’animation du musicien Blond Bernier durant tout l’après-midi.

Cette année, le défilé s’étendra sur une distance de cinq kilomètres et devrait comprendre au moins une cinquantaine de véhicules.

Les organisateurs ont ainsi décidé de changer le trajet de la parade qui va partir du Chemin Ed Levesque vers 13h30 et se terminer à l’ancien édifice municipal situé sur la Rue Noé.