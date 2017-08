11 communautés où célébrer le 15 août

Vous avez votre chaudron, votre drapeau et votre maquillage, mais vous ne savez pas où célébrer la fête nationale des Acadiennes et des Acadiens? N’ayez crainte; voici un tour d’horizon des activités organisées dans quelques communautés du Nouveau-Brunswick et du Maine.

Caraquet

Le Festival acadien met le paquet, cette année, à l’occasion de son 55e anniversaire. La fête commencera en début d’après-midi à la place du Festival, située au 220 boulevard Saint-Pierre Ouest. Toutes sortes d’activités seront au programme pour les petits et les grands.

À 17h15, la cérémonie officielle aura lieu en compagnie de nombreux dignitaires. Le Grand Tintamarre, auquel devraient participer plus de 25 000 personnes, se mettra en branle à 18h.

À 19h, Dominique Dupuis et Raphaël Butler se produiront sur la grande scène. À 21h, le mégaspectacle «Viens voir le pays!» mettra en vedette notamment Jean-François Breau et Marie-Eve Janvier, Bruno Pelletier, George Belliveau et Izabelle

S’il vous reste un peu d’énergie, vous pourrez continuer la fête à compter de 22h sous le grand chapiteau avec le groupe La Trappe.

Shippagan

Les célébrations seront présentées au parc Duguay-Mallet à compter de 13h. Des activités familiales et des prestations de plusieurs artistes sont dans les cartes.

Le tintamarre aura lieu à 18h dans les rues de la ville. Joannie Benoit se produira sur scène à 18h30. Des feux d’artifice seront lancés vers 21h30 pour clôturer la soirée.

Tracadie

Plusieurs activités seront présentées au Marché centre-ville. De 7h à 11h, un déjeuner sera servi. La levée du drapeau aura lieu à 11h30 à l’hôtel de ville et des activités familiales mettront de la vie au Marché centre-ville en après-midi.

Le tintamarre partira à 18h30 de l’hôtel de ville (le départ pour les voitures et les camions se fera au Complexe S.A. Dionne à 18h). Une soirée musicale sera ensuite présentée de 19h à 21h au Marché centre-ville.

Petit-Rocher

Le Rendez-vous acadien 2017 aura lieu sur la rue Principale à compter de 13h. Des kiosques, de la musique et des jeux gonflables sont au programme. La levée du drapeau et le tintamarre auront lieu à 18h, suivis de chansonniers. Des feux d’artifice seront lancés à 22h au parc de la Plage.

Miramichi

Des activités sont prévues au parc Waterford Green de 11h30 à 15h30 pour les petits et les grands. Les groupes Danny Party et La Trappe se produiront sur scène. Le spectacle de danse et de cirque Les robes de Sainte-Anne sera aussi présenté.

Moncton

Le premier Festival francophone de la petite enfance aura lieu à compter de 10h30 au Centre culturel Aberdeen. La fête de quartier aura lieu à 15h. Le tintamarre partira du Centre culturel Aberdeen pour se rendre au parc Riverain à 18h.

C’est là qu’aura lieu le grand spectacle gratuit du 15 août à compter de 18h30. Il mettra entre autres en vedette Cy, Laura Sauvage, Joseph Edgar, 1755, Tiken Jah Fakoly et General Elektriks. Les couche-tard auront ensuite rendez-vous au Centre culturel Aberdeen à 00h30 pour un spectacle du groupe Spoutnique.

Dieppe

La fête aura lieu à la place 1604 à compter de 13h. Des activités familiales seront alors présentées, suivies du tintamarre à 17h45.

Dès 18h30, Laurie LeBlanc, Marie Stella et les Gars du Sud (Jean-Marc Cormier, Daniel Goguen, Maurice Belliveau et Laurie LeBlanc) se produiront sur scène. Trans Akadi prendra le relais à 20h45. À 22h30, les Gars du Nord (Wilfred LeBouthillier, Danny Boudreau, Maxime McGraw, Jean-Marc Couture) clôtureront la soirée en musique.

Memramcook

La population est invitée à se rendre au Monument-Lefebvre. Des activités familiales, avec notamment Fééli Tout et des jeux gonflables, y seront présentées à compter de 14h.

Les artistes Félix Belliveau, Suroît, Bourré d’joie et Réveil se produiront sur scène à compter de 14h30. Le tintamarre aura lieu à 18h et des feux d’artifice illumineront le ciel à 21h.

Shediac

Les célébrations auront lieu à la Maison historique Pascal-Poirier dès 14h avec les groupes Chaffrail et Cajuns. De l’art en direct et du maquillage sont prévus. C’est là que partira le tintamarre à 18h. La fête se poursuivra à 19h au parc Pascal-Poirier avec un BBQ gratuit et un spectacle de Suroît.

Kedgwick

Des activités familiales sont présentées à la halte routière de 13h à 17h. La levée du drapeau et le tintamarre auront lieu à 18h30. De 19h à minuit, de la musique sera présentée sous le chapiteau situé à la Salle du citoyen. Louiselle Connors, Bobby St-Onge, Daniel Savoie et le Duo Billy Young et Louis St-Amand seront en vedette.

Madawaska, Maine

C’est cette communauté qui a été choisie afin d’accueillir les célébrations du 15 août dans l’Acadie des terres et des forêts cette année.

Une vente trottoir aura lieu sur la rue Principale dès 9h. Le marchée des fermiers, sur la rue Mills, ouvrira ses portes à 10h. La chorale de Van Buren se produira lors de la messe de la fête nationale à 15h.

Les festivités se poursuivront au parc du Bicentenaire avec de la musique, de la danse et un repas gratuit. Le tintamarre partira à 17h55 pour se rendre jusqu’à l’école secondaire de Madawaska, où aura lieu une soirée.

*NDLR: cette liste n’est qu’un survol des activités organisées dans la province. Plusieurs autres communautés souligneront la fête nationale des Acadiennes et des Acadiens, le 15 août. Nous ne pouvions pas toutes les mentionner, faute d’espace.