25 000 personnes attendues au Grand Tintamarre

Les organisateurs s’attendent à une foule encore plus imposante que l’année dernière pour le 38e Grand Tintamarre à Caraquet. Selon leurs estimations, 25 000 personnes, sinon plus, devraient être sur place.

Ils étaient quelques dizaines de personnes à se promener sur la place du Festival, lundi après-midi, à Caraquet, pendant que des musiciens procédaien à des répétitions en vue du spectacle du lendemain.

Du côté des organisateurs du Festival acadien, on commence à sentir beaucoup de fébrilité dans l’air.

L’année dernière, la foule du Grand Tintamarre était estimée à 20 000 personnes. On s’attend à ce que cette année, 25 000 personnes prennent d’assaut la rue, malgré une température incertaine.

«La scène sur la rue et le mégaspectacle de 30 artistes va attirer les gens. Il y a Jean-François Breau et Bruno Pelletier et nous avons beaucoup misé sur la gratuité cette année», souligne Isabelle Thériault, directrice générale et artistique du Festival acadien.

Cette année, la rue a été fermée à la circulation automobile pendant quatre jours avec bars, cantines mobiles, jeux, exposants et tentes.

«La place du Festival attire de nouveaux visiteurs, on voit de nouveaux visages. Ça attire une nouvelle clientèle et avec la programmation qu’on a cette année, ça rajeunit le festival», dit-elle.

Des commerces occupés

Les touristes et visiteurs, eux, sont déjà arrivés en ville et leur présence se fait sentir.

Du côté de la populaire boulangerie Grain de Folie, située près de la place du Festival, c’est bel et bien la folie depuis quelques jours.

«Aujourd’hui on était vraiment occupé, j’ai appelé du personnel en supplément parce que j’avais un petit peu de mal», raconte Anne Herbin, la propriétaire.

La femme originaire de France prévoit participer aux festivités du 15 août.

«Je suis vraiment solidaire avec les Acadiens et je trouve que c’est une grande chose de pouvoir honorer le drapeau et de promouvoir comme ça la langue française», explique-t-elle.

Au café la Vieille brûlerie, pas très loin de la place du Festival, on est aussi bien occupé. On remarque une plus grande affluence que l’année dernière.

«C’est peut-être à cause de la place du Festival, les gens restent davantage dans notre coin», affirme le propriétaire, Jonathan Dugas.

De l’autre côté de la rue, au Double D, on va simplifier le menu et changer les façons de faire pour le 15 août.

«Après 47 ans, on sait comment ça commande. On entre le matin, on commence la production et on n’arrête pas. Aussitôt que la commande entre, elle se retrouve sur le comptoir à la caisse», explique Doris Cormier, la propriétaire.

Au Festival acadien pour la première fois

Une dizaine de propriétaires de véhicules récréatifs ont de leur côté établi leurs quartiers près de la place du Festival, dans la grande cour d’un bon samaritain. Pour certains d’entre-eux, c’est leur première participation au Festival acadien.

«C’est bien, on aime beaucoup ça. Il y a des spectacles dans la tente le soir, on se promène. Nous avons amené nos vélos et nous allons nous rendre sur les pistes cyclables», raconte Johanne Désilets, en provenance du Québec.

Le 38e Grand Tintamarre aura lieu à 18h. Il empruntera le boulevard Saint-Pierre Ouest à partir du Vieux couvent et se rendra jusqu’à la rue Cormier.

Le mégaspectacle sera présenté à 21h, sur la scène à la place du Festival.