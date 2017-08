Énergie NB défend la fiabilité de son réseau électrique

La patience des usagers d’Énergie NB dans la Péninsule acadienne a de nouveau été mise à rude épreuve alors que près de 10 000 abonnés de la société de la Couronne ont été privés d’électricité durant quelques heures dimanche.

Un peu plus de six mois après la crise du verglas qui avait durement frappé la région, des résidants de Lamèque, de Shippagan et de Caraquet ont une fois de plus été plongés dans le noir bien.

Plusieurs de ces usagers commencent à douter sérieusement de la fiabilité du réseau électrique d’Énergie NB et disent maintenant redouter la prochaine saison hivernale.

Dimanche, c’est la foudre qui s’est abattue sur la Péninsule acadienne qui a eu raison des installations d’Énergie NB, même si des parafoudres sont installés sur l’ensemble du réseau électrique afin de limiter les dommages causés par les intempéries.

La société de la Couronne refuse d’avancer que les pannes électriques sont plus fréquentes qu’autrefois.

«On fait face à des conditions météorologiques qui deviennent de plus en plus extrêmes», souligne Marie-Andrée Bolduc, porte-parole d’Énergie NB.

Selon elle, le réseau électrique de la province est fiable et respecte en tout point les standards de l’industrie qui sont établis au pays.

Pour certains, Énergie NB devrait considérer la possibilité d’enfouir sous terre ses lignes de transmissions, comme cela est fait dans certaines régions de la planète.

«Ce sont des réseaux électriques qui sont très dispendieux. Il faut également considérer que d’accéder à de l’équipement qui est sous terre représente un grand défi lorsqu’il y a une panne», répond Marie-Andrée Bolduc.

«Énergie NB effectue des travaux et réalise des études afin d’améliorer le réseau et d’augmenter sa fiabilité autant que possible. On voit des changements climatiques qui s’en viennent et on veut que notre réseau puisse répondre à ces changements-là», d’ajouter la porte-parole.

L’entreprise affirme mettre continuellement en place des mesures afin de réduire les pannes et de raccourcir leur durée lorsqu’elles surviennent.

Énergie NB dit disposer d’un programme d’inspection et d’entretien des lignes, comprenant entre autres un contrôle de la végétation et l’élagage des branches d’arbres, qui permet d’assurer sa fiabilité.

Même si les installations d’Énergie NB situées dans la Péninsule acadienne semblent avoir été plus durement éprouvées qu’ailleurs dans la province, la société de la Couronne assure que l’équipement qui s’y trouve est aussi fiable que dans les autres régions du Nouveau-Brunswick.

«C’est une coïncidence, il y a le même réseau avec les mêmes infrastructures partout. Il n’y a pas une région qui est favorisée par rapport à une autre», affirme Marie-Andrée Bolduc.

«S’il l’on remarque qu’une région est plus durement touchée par les pannes, c’est certain que l’on va aller voir sur place afin de trouver des façons de renforcer le système.»