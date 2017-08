Musée des cultures fondatrices de Grande-Anse: une saison de transition

Le Musée des cultures fondatrices de Grande-Anse connaît sa première saison en tant que tel. Il était auparavant connu en tant que Musée des papes. Et il est en train de se constituer sa clientèle.

Après l’histoire de la papauté, l’établissement culturel met en avant les cultures qui ont façonné la Péninsule: celle des Premières nations, de l’Irlande, de l’Écosse, de l’Angleterre et de l’Acadie. Une salle à l’étage est consacrée à chacune d’elles.

Dans la salle anglaise, un panneau affiché en face du portrait de la Reine Élisabeth II permet de comprendre la différence entre le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne et l’Angleterre.

La salle acadienne présente des habits traditionnels et de baptême vieux d’une centaine d’années. Elle retrace l’histoire de l’Acadie du début du 17e siècle jusqu’au déclin de la France en Amérique au 18e siècle.

Le musée a été inauguré dans sa nouvelle formule le 19 juin. Il est depuis accessible tous les jours, de 10h à 17h, et le restera ainsi jusqu’à la fin du mois. En juillet, le café bistro Le Globe-Trotteur axé sur la cuisine internationale a ouvert ses portes au rez-de-chaussée.

«C’est un véritable plus pour nous, un service supplémentaire à offrir aux visiteurs. C’est sûr que ça nous amène du monde», confie Julien Haché.

Le directeur du musée constate une fréquentation en hausse comparé à celle de l’année dernière. En 2016, le musée était déjà orienté sur les cultures fondatrices, mais la collection n’était pas complète. Les salles d’exposition n’étaient pas aussi fournies qu’aujourd’hui.

«C’était notre saison de transition, explique le responsable. Et il nous reste encore des ajouts et des aménagements à faire. C’est pourquoi le prix d’entrée n’a pas été fixé. Les visiteurs sont invités à laisser une contribution volontaire.»

– Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

Qui sont celles et ceux qui s’aventurent dans ces lieux?

«Principalement des touristes. On accueille beaucoup de Québécois, en ce moment, et on voit aussi des locaux qui viennent par curiosité», informe Anthony Poirier.

Le jeune homme de Maisonnette travaille pour la deuxième année consécutive au musée. Il y est guide.

«C’est un job d’été, mais c’est plaisant pour moi. J’aime le contact avec les gens. Et ici, j’ai appris plein de choses sur notre histoire. À l’école, on nous enseigne les grosses lignes. Maintenant, je connais les détails.»

L’établissement n’a pas totalement tourné la page de sa première vocation. La maquette faite à la main, représentant la basilique et la place Saint-Pierre, est toujours mise en valeur. Elle trône au même endroit.

«C’est notre produit d’appel. Elle est encore populaire. Des visiteurs nous disent venir uniquement pour elle. Ils en profitent pour découvrir le reste», révèle Julien Haché.

Également au rez-de-chaussée, un vaste espace est réservé aux artistes locaux amateurs qui disposent désormais d’une galerie où montrer leur travail. Présentement, ils sont une quinzaine à exposer leurs œuvres.

Peintures, photos, sculptures, vitraux, icônes orthodoxes russes… Chaque artiste s’illustre dans un domaine qui lui est propre. Certaines créations méritent le détour.