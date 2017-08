Nord-Ouest: le corps repêché est celui d’un homme disparu depuis avril

Les restes humains découverts le 2 août dans le fleuve Saint-Jean ont été identifiés. Il s’agit du corps d’un homme âgé de 42 ans, de Morrell Siding, qui était porté disparu depuis avril.

Le corps a été trouvé près de la rive, à proximité de Tobique Narrows. Une autopsie et une enquête plus approfondie ont permis de déterminer que le corps est celui de Tony Vaillancourt, qui n’avait eu aucun contact avec sa famille et ses amis depuis le 9 avril.

La police poursuit son enquête afin de déterminer la cause exacte du décès.

Quiconque a des renseignements qui pourraient faire avancer l’enquête est prié de communiquer avec le District de l’Ouest de la GRC au 473-3137.