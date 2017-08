Trafic de stéroïdes: un homme du Restigouche évite la prison

Un homme d’Eel River Crossing, Jason John Drapeau, a été condamné à une peine conditionnelle d’un an après avoir reconnu sa culpabilité à des accusations de possession, importation et trafic de stéroïdes.

L’homme âgé de 43 ans a admis avoir tenté à au moins trois reprises de faire entrer au Canada des cachets de stéroïdes en provenance de l’Asie en 2015. La drogue a toutefois été interceptée coup sur coup aux postes frontaliers de Vancouver, de Mississauga et de Montréal. À la suite de la dernière interception des douaniers, les policiers ont effectué une perquisition à la résidence de l’accusé. Ceux-ci ont mis la main sur quelque 1400 comprimés de stéroïdes, 60 grammes de marijuana ainsi qu’une douzaine de comprimés de méthamphétamine.

Les avocats de la défense de la poursuite ont soumis une proposition conjointe pour ce qui est de la sentence, proposition dans laquelle ils suggéraient une amende de 3000$ ainsi qu’une peine conditionnelle d’une année, plus précisément une assignation à résidence pour les six premiers mois et le respect d’un couvre-feu pour les six suivants.