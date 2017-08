«Tout ça était possible, mais il fallait le rêver» – Antonine Maillet [vidéo]

Des milliers de personnes ont pris part au tintamarre du 15 août de Bouctouche, le «deuxième plus grand tintamarre au monde». Sous le regard bienveillant d’Antonine Maillet, les Acadiens et les Acadiennes ont chanté, dansé et fait du bruit afin de célébrer la fête nationale de l’Acadie.

Debout sur la Terasse à Hert, une nouvelle section du Théâtre Viola-Léger au Pays de la Sagouine, Antonine Maillet observe alors que des milliers d’Acadiens et Acadiennes défilent sur la passerelle qui mène à l’Île-aux-Puces.

Immergée dans l’univers qu’elle a créé, la grande dame de la littérature acadienne profite de l’occasion pour réfléchir sur son rêve devenu réalité.

«Disons que, quatre-vingts quelques années passées, je rêvais de tout ça. Mais c’était le rêve d’un enfant de trois ou quatre ans; un enfant qui rêve l’impossible. Et pour moi, l’impossible est devenu possible… pas à cause de moi, mais à cause des circonstances, à cause de mes parents, à cause de l’Acadie qui commençait à grandir.»

Conteuse jusqu’aux os, Mme Maillet explique que quand elle était jeune, on racontait qu’un important trésor avait été enterré par le Capitaine Kidd sur le site où se situe aujourd’hui l’entrée du Pays de la Sagouine.

«On nous avait dit que si on grattait assez, qu’on pourrait pousser la grosse roche qui cachait le trésor et on hériterait d’un trésor énorme: assez pour acheter des bicyclettes et des bonbons à vie. Quelque quarante ans plus tard, j’ai écrit un livre qui a fait naître tout ceci et c’est ça le trésor du Capitaine Kidd.»

«Aujourd’hui, quand je reviens ici, je me dis “tout ça était possible, mais il fallait le rêver”. Et c’est vrai que les rêves parfois deviennent réalité.»

La foule s’est rassemblée au site du marché des fermiers de Bouctouche vers midi. Elle a écouté la musique de Hert LeBlanc, Rhéal LeBlanc et de Raymond Savoie en attendant le lancement du grand tintamarre.

Pour plusieurs parents, la fête mardi à Bouctouche a été une occasion de transmettre à leurs jeunes l’expérience de la fierté acadienne.

«C’est toujours un plaisir de venir de nouveau près de chez nous pour fêter le 15 août. J’aime toujours ça de montrer à mes fils que l’Acadie est toujours vivante, surtout dans nos coeurs», explique Régis Goguen, un militaire originaire de Cocagne.

Des milliers de personnes ont pris part au tintamarre du 15 août de Bouctouche, mardi. – Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron Des milliers de personnes ont pris part au tintamarre du 15 août de Bouctouche, mardi. – Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron Dans l’ordre habituel, on peut voir Julie Roulleau, Esteban Goguen, Ludovic Goguen et Régis Goguen. – Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

«C’est vraiment beau. Je suis fier de voir tout le monde. J’ai perdu beaucoup d’amis parce que je suis un peu plus âgé. Mais je vois que les jeunes sont intéressés dans l’Acadie. Ils s’habillent des couleurs de l’Acadie et c’est de toute beauté», a affirmé pour sa part l’humoriste Roger Duplessis.

Vers 14h15, le député de Kent-Sud, Benoît Bourque, a interprété l’Ave Maris Stella alors que des dignitaires – y compris Mme Maillet – ont levé les drapeaux de l’Acadie. Les minutes suivantes, la foule a commencé sa marche bruyante vers le Pays de la Sagouine.

«On vient pas mal toutes les années. Ça se fête ici à Bouctouche. Il y a beaucoup de bruit et il y a beaucoup de monde à l’Île-aux-Puces. Il fait beau cette année en plus!», a mentionné Imelda Robichaud, de Saint-Charles.

Les participants au tintamarre ont été accueillis au Pays de la Sagouine par les groupes Cy et Seconde Nation, qui ont joué de la musique devant le Théâtre Viola-Léger.

Une fois sur l’Île-aux-Puces, le grand Frolic du 15 août a commencé, avec plusieurs artistes, dont le groupe populaire Réveil. Les musiciens ont pris une pause, à 22h, pour les feux d’artifice de la fête nationale de l’Acadie. Ils devaient ensuite continué la fête jusqu’à 1h, dans la nuit de mardi à mercredi.