Une centaine d’exposants au premier Salon du mieux-être d’Edmundston

Pas moins de cent kiosques de produits et services et une quarantaine de conférences seront accessibles au public dans le cadre du Salon du mieux-être d’Edmundston.

Les responsables du Salon ont dévoilé lundi l’ensemble de la programmation de l’événement qui aura lieu les 7 et 8 octobre au Centre de congrès d’Edmundston.

En plus de la présence des kiosques et de plusieurs conférenciers de renom, la programmation du Salon du mieux-être prévoit deux journées entières d’activités physiques.

La danse, le zumba, le yoga et le crossfit figurent parmi la longue liste des activités qui seront offertes aux visiteurs de 9h à 17h.

Le Salon du mieux-être d’Edmundston vise avant tout à promouvoir les saines habitudes de vies et le mieux-être dans les différents secteurs de la santé.

Julie Beaulieu, l’Instigatrice du premier salon du genre à se tenir à Edmundston, dit travailler sur ce projet depuis déjà huit mois et espérer la présence d’un millier de visiteurs.

«On veut éduquer la population et lui donner des outils afin de prévenir les maladies et de maximiser sa vitalité. On vit dans une société qui est très stressée et fatiguée», raconte la responsable du projet qu’elle qualifie d’audacieux.

La participation du Réseau Mieux-Être du Nord-Ouest et du gouvernement du Nouveau-Brunswick fait en sorte qu’une section du salon sera accessible gratuitement.

Cette section comprendra des organismes et professionnels de la santé, des kiosques d’informations et une clinique «mieux-être» où une équipe d’infirmières sera présente.

C’est au conférencier François Lemay que reviendra l’honneur d’agir à titre de porte-parole du Salon du mieux-être d’Edmundston.

«J’ai envie de changer et d’améliorer le monde», a expliqué le principal intéressé, qui livrera deux conférences au cours de l’évènement.

Conférencier international et spécialiste en psychologie de la performance et en enseignement de la pleine conscience, l’invité du Salon est l’auteur des livres Tout est toujours parfait! et Reconnecte avec toi.

Les détenteurs d’un billet VIP auront l’occasion de participer le vendredi 6 octobre en soirée à une cérémonie d’inauguration suivie d’un spectacle musical sous la direction de Jason Guerrette.

S’il s’agit d’une première expérience du genre, Julie Beaulieu dit espérer que le Salon du mieux-être d’Edmundston devienne un événement annuel.