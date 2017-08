Un déjeuner acadien du 15 août à Bathurst

La Ville de Bathurst a fièrement affiché les couleurs de l’Acadie à l’entrée de son centre-ville, tout en offrant un déjeuner gratuit composé de fèves au lard et de cretons à l’occasion du 15 août. - Acadie Nouvelle: Béatrice Seymour

Cette première activité, sous des airs de musique acadienne, a remporté un franc succès, attirant quelques centaines de personnes à la Promenade Waterfront.

«En une heure, nous avions dépassé le nombre de déjeuners prévu, qui était de 250. Vraiment, c’est au-delà de nos attentes. Il y a des allers et venues. Les gens sont de bonne humeur. De plus, les employés de la municipalité ont fait un excellent travail avec l’affichage et les drapeaux qui flottent au centre-ville», a déclaré Paolo Fongemie, le maire.

Il est fort probable que l’événement sera répété l’an prochain. Même si la ville est à moitié francophone de par sa population, rares sont les années où des activités ont été organisées à Bathurst pour souligner la fête acadienne.