Dernière visite au Jardin de Gus

Un groupe de visiteurs a profité de la fête des Acadiens pour renouer avec le Jardin de Gus, à Edmundston, en ce mardi 15 août.

Le Jardin de Gus possède plus de 1000 variétés de fleurs et d’arbustes entourés d’étangs, de fontaines et de cascades d’eau, le tout dans une symphonie de couleurs enchanteresses.

D’une superficie d’environ 0,4 hectares (1 acre) et comptant six thèmes différents (jardin blanc, champ de lilas, jardin d’oiseaux, roseraie, jardin tropical et jardin d’eau), ce jardin se distingue par sa variété de plantes, d’arbres et d’autre verdure.

Le jardinage est non seulement une passion pour Gus Roy, mais aussi un intérêt dont elle a hérité de son grand-père et de son père, qui lui ont inculqué l’amour de la nature et le plaisir de cultiver des plantes.