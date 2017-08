La fête est lancée dans Kent!

Les célébrations du 15 août sont bien entamées dans le comté de Kent. De Grande-Digue à Rogersville, en passant par Richibucto et Bouctouche, les Acadiens célèbrent la Fête nationale de l’Acadie.

Le village de Saint-Antoine a lancé ses festivités à 11h, mardi, avec la levée du drapeau et le chant de l’hymne national acadien.

Le maire, Ricky Gautreau, a tenu un bref discours alors que des enfants jouaient dans des jeux gonflables et se faisaient maquiller le visage aux couleurs du drapeau acadien.

Le député de Kent-Sud, Benoît Bourque, a aussi tenu un discours, en plus de chanter l’Ave Maris Stella et d’interpréter La cabane à fer à joual, de Bois-Joli.

«On s’est fait déporter en 1755 et aujourd’hui on est revenu au Nouveau-Brunswick. C’est très beau. Moi je suis un de ceux qui sont sortis du Nouveau-Brunswick un certain temps et je suis revenu. Je suis un Acadien très heureux», a affirmé M. Gautreau.

«L’histoire du peuple acadien est l’une des plus intéressantes au monde. Il y a des gens qui disent qu’avec l’histoire qu’on a eue, on ne devrait plus exister: notre sort pourrait être comme celui des Mayas. Pourtant, on est encore ici à Saint-Antoine et ailleurs pour fêter tout ce qu’on a fait et qu’on continue de faire. Soyons fiers!», a mentionné pour sa part M. Bourque.

À Bouctouche, une foule s’est rassemblée au site du marché des fermiers vers midi afin d’écouter de la musique et visiter des kiosques en attendant le lancement du «deuxième plus gros tintamarre acadien», à 14h30.

À partir de 15h, la fête se poursuivra sur l’Île-aux-Puces avec le Frolic du 15 août du Pays de la Sagouine. Le spectacle mettra en vedette les artistes et groupes Raymond Savoie, Rhéal LeBlanc, Hert LeBlanc et Réveil. Il sera suivi de feux d’artifice, à 22h.

La Fête nationale des Acadiens est bien entamée, mardi midi, à Bouctouche. – Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron La Fête nationale des Acadiens est bien entamée, mardi midi, à Bouctouche. – Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron La coupe de gâteau du 15 août à Saint-Antoine, mardi avant-midi. Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron Le maire de Saint-Antoine, Ricky Gautreau, lors de la célébration du 15 août au parc Gilbert-Léger. Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

– Plus de détails à venir