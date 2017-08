Des gens de Pointe-Verte ont vu la foudre de très près, dimanche

Des citoyens de Pointe-Verte ont eu la frousse lorsque la foudre s’est abattue sur un arbre d’une propriété de la rue du Ruisseau Ouest, dimanche, endommageant au passage la façade de la maison.

L’incident est survenu dimanche, vers 14h. Le jour est subitement devenu sombre et le tonnerre a retenti. Des éclairs ont zébré le ciel et la foudre a frappé un peuplier d’une trentaine d’années.

«Il y a eu des débris jusque dans l’entrée. Ça a volé un bon 100 pieds autour et ç’a frappé dans la corniche. Mon revêtement en vinyle est percé, a constaté Gilles Lagacé. Je n’ai jamais eu peur du tonnerre, mais dimanche, je peux vous dire qu’il m’a levé de ma chaise.»

Le citoyen espère tout de même qu’il ne sera pas obligé de couper son arbre, jusqu’à là vigoureux de santé.

– Gracieuseté

Quand la foudre a frapper, Bruno Guitard, qui habite en face de M. Lagacé, était dans l’encadrement de sa porte pour observer les averses qui tombaient à grosses gouttes.

«J’ai vu l’éclair tombé dans l’arbre et les copeaux monter en l’air. C’est la première fois que je voyais ce phénomène, en pleine face à part de cela. Il y a eu un gros boum. Ma maison a été secouée», témoigne-t-il.

«J’ai vu les voisins qui traversaient et j’y suis allé aussi. Je ne me suis pas senti bien pour 15, 20 minutes parce que 75 pieds de plus, ça frappait dans la maison. Je croirais que j’ai eu peur», confie-t-il.

La foudre, qui prend le chemin le plus court pour rejoindre le sol, se dirige souvent vers le sommet d’un arbre ou d’un élément en hauteur. C’est pourquoi il est déconseillé de s’abriter sous un arbre en cas d’orage.