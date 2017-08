Jamais trop jeunes pour célébrer le 15 août

De nombreux Acadiens ont profité de la fête nationale pour passer du temps en famille, mardi dans le Grand Moncton. Au Centre culturel Aberdeen, les petits bouts de choux ont même pu participer à un tintamarre junior.

Les enfants s’en sont donné à coeur joie dans le parc du Centre culturel Aberdeen, situé au centre-ville de Moncton, à l’occasion du premier Festival francophone de la petite enfance.

Selon la directrice du Phare familial, le centre qui a organisé cet événement, ce festival visait à permettre aux jeunes de vivre un 15 août à leur échelle.

«Souvent, les grands festivals oublient la petite enfance. Ici, on a voulu qu’ils puissent vivre leur culture. (…) Tantôt, on a changé bonne fête à l’Acadie. On a expliqué les couleurs (du drapeau acadien) aux jeunes. On célèbre l’Acadie avec une fête qui ressemble aux enfants», dit Murielle Gagné-Ouellette.

Lors du passage du journal, peu avant midi, des dizaines d’enfants étaient présents avec leur garderie.

Certains y étaient en compagnie de leur parent, comme la petite Janelle, âgée de 6 ans. Sa mère, Natalie Hébert, était avec elle.

«On est venues célébrer l’Acadie. Ma parenté vient de Caraquet. Normalement on va dans la Péninsule pour le 15 août. Mais là, cette année, j’ai décidé de venir ici. Ça fait des années que je célèbre cette fête, depuis que je suis jeune.»

Pendant que nous jasions, le tintamarre junior se préparait un plus loin. Nous avons demandé à Janelle si elle avait hâte d’y participer, mais elle n’était pas très jaseuse et se cachait le visage dans son ourson en peluche.

«Elle aime faire du bruit. Une fois qu’elle sera dans le tintamarre, elle va aimer ça», a assuré sa mère en souriant.

À deux pas de là se trouvait le petit Alexandre, âgé de neuf mois, en compagnie de ses parents Éric Charbonneau et Elaine Dupuis. Il tenait dans ses mains un petit animal en peluche vêtu d’une chemise acadienne.

Comme le soleil du début d’après-midi plombait et pas à peu près, la petite famille d’Ottawa suivait l’action à l’ombre d’un arbre.

«J’ai habité ici toute ma vie. Chaque été, on vient ici en août. On veut continuer les petites traditions acadiennes. Notre fils est encore jeune, mais on veut qu’il commence tôt», a dit Elaine Dupuis.

À cet âge, Alexandre ne pouvait évidemment pas goûter les mets traditionnels acadiens. Mais son père a bon espoir qu’il pourra se reprendre dans un an.

«Il est trop jeune cette fois, mais l’année prochaine il pourra goûter la poutine acadienne.»

Marisol Poitras-Gould en compagnie de son père, Shaun Gould, mardi à la place 1604 de Dieppe. – Acadie Nouvelle: Pascal Raiche-Nogue Le petit Alexandre en compagnie de ses parents, Éric Charbonneau et Elaine Dupuis, mardi au parc du Centre culturel Aberdeen. -Acadie Nouvelle: Pascal Raiche-Nogue

Une journée père-fille dans le Grand Moncton

Plusieurs personnes se sont aussi déplacées à la place 1604, au centre-ville de Dieppe, pour participer aux activités familiales du 15 août.

Peu après midi, quelques enfants sautaient et rebondissaient avec entrain dans d’énormes jeux gonflables. D’autres se faisaient maquiller le visage aux couleurs du drapeau acadien.

C’était le cas de Marisol Poitras-Gould. Pendant qu’elle se faisait colorer le front et le nez, son père Shaun Gould regardait la scène attentivement.

«Je suis venu passer du temps avec ma fille. Ce n’est pas souvent que j’ai sa garde le 15 août. L’Acadie, c’est important pour moi. C’est mon héritage.»

Le 15 août est de loin sa fête préférée. «Ça, c’est ma fête! Tout le monde fait la fête, il y a une belle atmosphère. Il y a beaucoup plus d’Acadiens que tu vois le reste du temps. Le reste du temps, ils sont juste là. Mais aujourd’hui, ils portent des vêtements bleus, blancs et rouges.»

Mardi soir, il prévoyait aller voir le grand spectacle de la fête nationale au parc Riverain de Moncton en compagnie de sa fille. Cette dernière avait très hâte de voir 1755 pour la première fois.

Elle ne les a jamais encore vus. Elle et sa mère avaient déjà essayé d’assister à l’un de leurs spectacles, mais le groupe mythique se produisait sur scène trop tard.

«J’ai hâte! C’est l’fun. J’aime les chansons, j’aime leurs rythmes et leur son.»

Quant à son père, il a déjà vu Roland Gauvin, Pierre Robichaud et compagnie en spectacle.

Mais c’était en 1994, au Colisée de Moncton, lors du fameux spectacle enregistré et endisqué par la suite. Cette fois, il se compte chanceux de les voir en compagnie de sa fille.