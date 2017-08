Petit-Rocher: symbole de la résistance et de la résilience du peuple acadien (vidéo)

Kiana, 9 ans, Kassy, 10 ans et Joanne DeGrace ont profité des activités au Rendez-vous acadien à Petit-Rocher, mardi. - Acadie Nouvelle: Béatrice Seymour

Les Acadiens ont démontré lors du Rendez-vous acadien à Petit-Rocher, que bien qu’ils aient été dévastés et dispersés durant la déportation, qu’ils sont revenus plus forts et se tiennent en tant que peuple.

Même si le temps a paru menaçant toute la journée, l’événement a rassemblé des centaines de personnes devant l’édifice municipal.

Les maires de Pointe-Verte, de Nigadoo, de Beresford et de Bathurst ont joint leur homologue de Petit-Rocher pour le tintamarre.

Petit-Rocher a une longue tradition d’être la municipalité de la région Chaleur où se déroule l’événement phare du 15 août.

«Le 15 août est le moment de s’affirmer et les trois petites cabanes que nous avons au quai sont devenues un symbole. Elles représentent la résistance, la résilience du peuple acadien. Elles sont plantées là contre vents et marées. Elles résistent et persistent. Elles sont le témoignage de ce que nous, les Acadiens, sommes en terre d’Acadie», a déclaré Luc Desjardins, le maire.

Il en a profité pour rendre hommage aux Autochtones, qui ont aidé les colons français à combattre la maladie, la faim et le froid.

«Nous sommes ici en terre mi’kmaq. Sans les Mi’kmaqs, l’enracinement du peuple acadien aurait été impossible. Nous fêtons le 150e du Canada, mais il ne faut pas oublier qu’il y a 13 500 ans d’histoire des Premières Nations sur ce territoire», s’est-il écrié, avant d’être chaudement applaudi.

Nombreux sont ceux qui voient dans cette journée l’occasion de démontrer que le peuple acadien est bien debout, malgré les événements en 1755.

«Je suis fière d’être une Canadienne Acadienne. Être ici aujourd’hui (mardi) nous permet de voir le chemin que nous avons fait depuis la Déportation et faire du bruit montre que nous existons encore. Il faut se tenir ensemble, sinon, on est perdus», confie Thérèse Haché, de Dunlop, entre quelques pas de danse.

À la demande générale, Martine Morais-Matteau est celle qui entonne l’hymne national de l’Acadie, durant l’événement à Petit-Rocher depuis belle lurette. Année après année, elle ressent toujours autant d’émotions à interpréter l’Ave Maris Stella, qui a été choisie comme hymne acadien il y a 133 ans, lors de la Convention nationale à Miscouche, à l’Île-du-Prince-Édouard.

«Je trouve merveilleux de chanter l’Ave Maris Stella. Ça vient me chercher tellement profondément. J’ai toujours des frissons et je me dis que si ça m’arrive, possiblement que c’est le cas pour les autres aussi. C’est un chant sacré», exprime celle qui est conteuse et également interprète au Village historique acadien.

«J’ai mon ancêtre, Anne Landry, qui est morte dans un des bateaux de la déportation. On a jeté son corps à la mer et quand je raconte, c’est en mémoire de mon arrière-arrière-arrière-grand-mère et de ce que les Acadiens ont vécu. Elle est une source d’inspiration pour moi», précise-t-elle.

La pluie a dispersé la foule peu après le tintamarre, mais quelques irréductibles sont demeurés sur place pour écouter l’artiste Marc à Paul à Jos, originaire de Clare, en Nouvelle-Écosse.