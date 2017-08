Où seront les chefs aujourd’hui?

C’est la tradition, les chefs des principaux partis politiques vont en profiter pour prendre quelques bains de foule lors de la Fête nationale de l’Acadie, mardi. Voici leur itinéraire.

Brian Gallant

«Le peuple acadien a marqué l’histoire par sa force et son courage à travers les épreuves, mais aussi par sa culture et sa langue. Aujourd’hui, l’Acadie est diverse, inclusive et ouverte sur le monde. Soyons fiers de notre identité et de nos origines. Notre riche histoire et la diversité de notre peuple font de notre province le meilleur endroit où vivre, travailler et élever une famille.»

Le premier ministre Brian Gallant célébrera la fête des Acadiennes et des Acadiens dans trois municipalités de la Péninsule acadienne. M. Gallant se rendra tout d’abord à l’Hôtel de Ville de Tracadie à 11 h 30. Le chef du Parti libéral ira par la suite au parc Duguay-Mallet de Shippagan à 13 h 30. Finalement, Brian Gallant participera au tintamarre de Caraquet et aux cérémonies sur la scène Canada 150 en compagnie de la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, à partir de 17h.

La toute nouvelle chef du NPD, Jennifer McKenzie – Archives Le chef du Parti progressiste-conservateur, Blaine Higgs – Archives Le député de Fredericton-Sud et chef du Parti vert, David Coon – Archives

Blaine Higgs

«Au nom de l’opposition officielle et du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick, j’aimerais vous souhaiter une bonne Fête nationale de l’Acadie. Sa riche culture, son passé difficile et l’avenir prometteur de l’Acadie seront fièrement affichés dans notre province aujourd’hui lorsque des milliers de Néo-Brunswickois célébreront leurs racines acadiennes. Bon 15 août à tous et à toutes!»

Blaine Higgs participera cette année à ses premières célébrations de la Fête nationale de l’Acadie à titre de chef du Parti progressiste-conservateur. M. Higgs prendra part tout d’abord à un déjeuner au Village historique acadien de Bertrand. En début d’après-midi, il participera aux activités du 15 août au parc Duguay-Mallet de Shippagan avant de se rendre à Néguac vers 15 h 30. Le chef de l’opposition officielle terminera la journée au parc Riverain de Moncton en soirée où se déroule le Festival Acadie Rock.

David Coon

«Le 15 août est l’occasion de souligner les réalisations des Acadiens et Acadiennes malgré tous les obstacles du passé. C’est une journée qui permet aux familles acadiennes de montrer leur fierté, et pour tous les Néo-Brunswickois de célébrer en solidarité. Bonne Fête de l’Acadie!»

Le député de Fredericton-Sud et chef du Parti vert célébrera le 15 août à Memramcook cette année. David Coon participera notamment à la levée officielle du drapeau acadien au Monument-Lefebvre vers 17h.

Jennifer McKenzie

La toute nouvelle chef du NPD a rendez-vous à l’Hôtel de Ville de Tracadie, à 11 h, pour la levée du drapeau acadien. Mme McKenzie participera par la suite aux festivités du 15 août à Shippagan vers 14 h en compagnie de l’ex-député Yvon Godin et du candidat à la direction du NPD fédéral, Guy Caron. Elle visitera Caraquet à partir de 16h.