Hôpital de Moncton: un coin de nature contre la maladie mentale

Le nouveau jardin de l'Hôpital de Moncton a but essentiellement thérapeutique. - Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Un jardin a fleuri sur le toit de l’Hôpital de Moncton. L’endroit permettra aux patients de s’évader de l’environnement clos et contrôlé de l’hôpital.

Situé au troisième étage, ce nouvel espace vert est destiné aux patients admis à l’unité provinciale de psychiatrie pour enfants et adolescents, à l’unité mieux-être jeunesse ou à l’Unité psychiatrique pour adultes.

Quelques chaises pour s’installer sous le soleil, un panier de basketball et des fleurs à foison… la zone de 800 pieds carrés invite à la détente et aux discussions. Des séances éducatives sur le mieux-être et sur la relaxation, avec des groupes d’entraide, pourront y être données.

Le directeur du service de psychiatrie, Dr Dinesh Bhalla assure que passer du temps à l’air libre comporte son lot de bienfaits pour les personnes atteintes d’anxiété et de dépression,

«Ce jardin encouragera les patients à être actifs et créatifs. Il leur donnera l’espoir d’avoir une vie au-delà de leur maladie. C’est un endroit pour se reposer et se retrouver avec ses pensées.»

Susan Duquette a aidé à planter le jardin. Ancienne patiente, elle a été admise pendant dix semaines en 2013 après que la mort de son frère l’a plongée dans la dépression.

«J’ai un beau jardin à la maison et ça a été très important pour mon rétablissement de sortir dehors. Pouvoir m’occuper des plantes, profiter du soleil et de l’air frais, ça m’aurait aidé à guérir pendant mon séjour», explique-t-elle.

Le projet de 230 000$ a été financé par les dons réalisés auprès de la Fondation des Amis de L’Hôpital de Moncton. L’équipe médicale espère que l’initiative permettra de limiter le recours à la médication.