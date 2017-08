Immobilier: une fiducie albertaine mise gros sur Moncton

Northview Apartment REIT mise gros sur Moncton et y investit 31,4 millions $. Son PDG, Todd Cook, explique que la faiblesse du taux d’inoccupation et la stabilité de l’économie de la ville sont entrées en ligne de compte.

Northview, une fiducie de placement immobilier (real estate investment trust ou REIT en anglais) basée à Calgary, a annoncé plus tôt ce mois-ci avoir acheté six immeubles à logements dans la métropole du Sud-Est.

Tous construits après 2012 et «bien situés», ils comptent au total 327 appartements. Le portfolio de la fiducie compte désormais 1176 unités à Moncton et 4588 unités dans l’ensemble des provinces de l’Atlantique.

En entrevue téléphonique avec l’Acadie Nouvelle, Todd Cook affirme qu’il s’agissait d’un pas logique vu la place qu’occupait déjà Northview dans la région.

«Avant la transaction, nous avions environ 850 unités à Moncton et environ 250 à Dieppe. Nous avions déjà une présence importante. Nous aimons la ville de Moncton et nous aimons y faire affaire. Nous avons pu ajouter des actifs de qualité (à notre portfolio)», dit-il.

Lorsque nous lui demandons ce qui a poussé sa fiducie à miser une telle somme sur le marché locatif de Moncton, il répond que plusieurs facteurs ont été déterminants.

«Nous voyons des retours sur nos investissements stables (à Moncton). C’est ce que nous faisons; nous investissons dans des communautés dont l’économie est stable et qui ont un bon taux d’occupation.»

À 6%, le taux d’inoccupation des logements locatifs à Moncton est pas mal plus élevé que dans de nombreux autres centres urbains du pays. Mais le marché immobilier y est aussi pas mal plus abordable.

Les unités achetées récemment par Northview ont une valeur moyenne de 96 000$. Avec cette somme, vous ne pouvez à peu près rien obtenir dans les marchés gonflés aux stéroïdes de Toronto et de Vancouver.

Cela a-t-il fait pencher la balance? Oui, mais il s’agissait d’une variable parmi tant d’autres, répond Todd Cook.

«C’est l’abordabilité, c’est la stabilité du marché. C’est un peu de tout. Les prix étaient bons, les retours étaient solides et le marché était bon. Ce sont les facteurs que nous regardons.»

Reste la question du taux d’inoccupation, qui a diminué au cours des dernières années, après avoir atteint 9,1% en 2013. Cette hausse vertigineuse avait été entraînée par la construction de nombreux blocs dans la région en peu de temps.

Le PDG de Northview dit que cela ne l’inquiète pas trop. «On porte attention à cela. Mais nous sommes là, nous investissons pour le long terme. Les blocs ont tous moins de cinq ans et ont de bons taux d’occupation. (…) On sait que Moncton traverse des périodes où les gens construisent et où il y a alors un peu trop de construction, mais ça se résorbe. Et ça ne passe pas seulement à Moncton.»