Les résidants de la région de Grand-Sault ont participé en grand nombre, mardi soir, aux célébrations de la Fête nationale de l’Acadie.

Les festivités se sont déroulées au marché agricole, qui a également servi de lieu de départ pour le tintamarre qui a emprunté le boulevard Broadway.

En plus de repas et de rafraîchissements qui ont été servis sous un chapiteau, les participants ont eu droit à une soirée musicale acadienne et à une prestation des amuseurs de rue Les robes de Sainte-Anne.